العضايلة يبحث ومدير الهلال الأحمر المصري التنسيق بخصوص المساعدات الأردنية لغزّة

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القاهرة 24 كانون الثاني (بترا)- بحث السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة، مع المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري الدكتور رامي الناظر، خلال لقاء اليوم الأربعاء في مقر السفارة، تعزيز سبل التنسيق والتعاون الجارية لتسهيل استلام ووصول المساعدات الإنسانية والإغاثية الأردنية إلى قطاع غزّة.

وأكد العضايلة أن الأردن، وبتوجيهات ومتابعة من جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، كان أول دولة على مستوى العالم ترسل مساعدات إنسانية وإغاثية إلى غزّة عبر مطار العريش، وحريص على تكثيف التعاون مع جمهورية مصر العربية من خلال الهلال الأحمر المصري، وبما يسهم في التخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين.

وأشار إلى حجم المساعدات التي جرى تجهيزها وإرسالها من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، ومستوى الخدمات الطبية التي تقدمها المملكة من خلال المستشفيات العسكرية الميدانية التي تديرها كوادر الخدمات الطبية الملكية في قطاع غزة وخان يونس ومدينة نابلس، إلى جانب عمليات الإنزال الجوي التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية وكان لها الأثر البارز في تعزيز قدرات الرعاية الطبية المقدمة للغزيين من عملياتٍ جراحية وأدوية ومعداتٍ طبية.

بدوره، أعرب المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، عن تقديره للاستجابة السريعة التي قام بها الأردن لإسناد الوضع الإنساني منذ بدء العدوان على قطاع غزّة، عبر سلسلة من طائرات المساعدات الإغاثية والطبية التي تسلمها الهلال الأحمر المصري وسهّل، بجهود مؤسسات الدولة المصرية، وصولها إلى القطاع، وبما ساهم في إنقاذ الوضع الإنساني من الانهيار.

كما ثمّن الجهود الكبيرة والمتميزة التي تبذلها المملكة، من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والسفارة الأردنية في مصر، لتنسيق وصول وضمان وإدخال المساعدات الأردنية إلى قطاع غزة.

وأشاد بنجاح الأردن بالعمل على فتح مسار آخر لإدخال المساعدات إلى غزّة عبر جسر الملك الحسين إلى معبر كرم أبي سالم، ما أسهم في إسناد الجهود العربية والدولية لوقف التدهور في الأوضاع المعيشية والصحية في القطاع.

--(بترا)

ن ا/ ن ح/ ع ط

24/01/2024 19:25:44