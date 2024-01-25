العضايلة يبحث ومدير الهلال الأحمر المصري التنسيق بخصوص المساعدات الأردنية لغزّة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 24 كانون الثاني (بترا)- بحث السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة، مع المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري الدكتور رامي الناظر، خلال لقاء اليوم الأربعاء في مقر السفارة، تعزيز سبل التنسيق والتعاون الجارية لتسهيل استلام ووصول المساعدات الإنسانية والإغاثية الأردنية إلى قطاع غزّة.
وأكد العضايلة أن الأردن، وبتوجيهات ومتابعة من جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، كان أول دولة على مستوى العالم ترسل مساعدات إنسانية وإغاثية إلى غزّة عبر مطار العريش، وحريص على تكثيف التعاون مع جمهورية مصر العربية من خلال الهلال الأحمر المصري، وبما يسهم في التخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين.
وأشار إلى حجم المساعدات التي جرى تجهيزها وإرسالها من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، ومستوى الخدمات الطبية التي تقدمها المملكة من خلال المستشفيات العسكرية الميدانية التي تديرها كوادر الخدمات الطبية الملكية في قطاع غزة وخان يونس ومدينة نابلس، إلى جانب عمليات الإنزال الجوي التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية وكان لها الأثر البارز في تعزيز قدرات الرعاية الطبية المقدمة للغزيين من عملياتٍ جراحية وأدوية ومعداتٍ طبية.
بدوره، أعرب المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، عن تقديره للاستجابة السريعة التي قام بها الأردن لإسناد الوضع الإنساني منذ بدء العدوان على قطاع غزّة، عبر سلسلة من طائرات المساعدات الإغاثية والطبية التي تسلمها الهلال الأحمر المصري وسهّل، بجهود مؤسسات الدولة المصرية، وصولها إلى القطاع، وبما ساهم في إنقاذ الوضع الإنساني من الانهيار.
كما ثمّن الجهود الكبيرة والمتميزة التي تبذلها المملكة، من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والسفارة الأردنية في مصر، لتنسيق وصول وضمان وإدخال المساعدات الأردنية إلى قطاع غزة.
وأشاد بنجاح الأردن بالعمل على فتح مسار آخر لإدخال المساعدات إلى غزّة عبر جسر الملك الحسين إلى معبر كرم أبي سالم، ما أسهم في إسناد الجهود العربية والدولية لوقف التدهور في الأوضاع المعيشية والصحية في القطاع.
--(بترا)
ن ا/ ن ح/ ع ط
24/01/2024 19:25:44
MENAFN25012024000117011021ID1107766146
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