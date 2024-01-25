مدير عام الهيئة البحرية يزور قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 كانون الثاني (بترا)- زار مدير عام الهيئة البحرية الأردنية المهندس عمر الدباس، اليوم الأربعاء، قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية، وكان في استقباله قائد القوة.
واستمع المهندس الدباس إلى إيجاز حول المهام والواجبات التي تقوم بها قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية ضمن منطقة المسؤولية، ودورها في تعزيز أمن وسلامة الملاحة في خليج العقبة.
وحضر مدير عام الهيئة البحرية، فعاليات تخريج دورات الغطس التأسيسية والسباحة التأسيسية المعقودة لدى مركز التدريب البحري التابع لقيادة القوة، والتي اشتملت على السباحة لمسافات مختلفة، الإسعافات الأولية، البحث والتفتيش تحت الماء، وإنقاذ الغريق.
وتأتي زيارة الضيف تأكيداً على الشراكة بين الجهات العسكرية والحكومية في تعزيز الأمن البحري، وإيماناً بضرورة تضافر الجهود المشتركة لتحفيز التدفق التجاري والاستثماري والسياحي في خليج العقبة.
--(بترا)
ل م/ ع ط
24/01/2024 19:23:17
MENAFN25012024000117011021ID1107766145
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