مدير عام الهيئة البحرية يزور قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الثاني (بترا)- زار مدير عام الهيئة البحرية الأردنية المهندس عمر الدباس، اليوم الأربعاء، قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية، وكان في استقباله قائد القوة.

واستمع المهندس الدباس إلى إيجاز حول المهام والواجبات التي تقوم بها قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية ضمن منطقة المسؤولية، ودورها في تعزيز أمن وسلامة الملاحة في خليج العقبة.

وحضر مدير عام الهيئة البحرية، فعاليات تخريج دورات الغطس التأسيسية والسباحة التأسيسية المعقودة لدى مركز التدريب البحري التابع لقيادة القوة، والتي اشتملت على السباحة لمسافات مختلفة، الإسعافات الأولية، البحث والتفتيش تحت الماء، وإنقاذ الغريق.

وتأتي زيارة الضيف تأكيداً على الشراكة بين الجهات العسكرية والحكومية في تعزيز الأمن البحري، وإيماناً بضرورة تضافر الجهود المشتركة لتحفيز التدفق التجاري والاستثماري والسياحي في خليج العقبة.

--(بترا)

ل م/ ع ط

24/01/2024 19:23:17