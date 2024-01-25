القوات المسلحة تحتفل بيوم الشجرة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الثاني (بترا) - احتفلت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، اليوم الأربعاء، بيوم الشجرة في مركز التدريب الأردني لمعالجة المتفجرات التابع لسلاح الهندسة الملكي، بحضور مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للإدارة والقوى البشرية.

وقال مدير سلاح الهندسة الملكي: "بتوجيهات ملكية سامية، أُطلقت الخطة الوطنية للنمو الأخضر التي تضمنت إجراءات لرفع كفاءة الطاقة وتعزيز القدرة على التكيف في قطاعي المياه والزراعة، وتعميم مفاهيم وممارسات التعامل مع التغير المناخي، حيث دأبت القوات المسلحة على الاحتفال بيوم الشجرة كل عام من خلال القيام بزراعة الأشجار ضمن الوحدات والتشكيلات التابعة للقوات المسلحة الأردنية".

بدوره قال مفتي القوات المسلحة بالإنابة: "إن الشجرة تعتبر الرئة التي يتنفس بها كوكبنا، وإنها رمز من رموز العطاء والنماء والخير، ورمز نهضة الأمم وأساس اقتصادها والينبوع الكريم الذي يمدها بالقوة والحياة، كما أن لها منزلة عالية ومكانة مميزة في ديننا الإسلامي الحنيف، وما لا يخفى على أحد أن بلادنا لم تكن تحتفل قديما بيوم الشجرة، فلم تكن أرضنا بحاجة للغرس والتشجير، فأعاد الهاشميون أحياء هذه السُّنة الحميدة وحافظوا عليها الى يومنا هذا"

وأضاف "ونحن نحتفل بيوم الشجرة ونحيطها بتلك الهالة من الحب والتقدير، فإننا نجعل من هذا اليوم يوم البناء، ففي هذا اليوم يغرس الآباء لينتفع الأبناء والأحفاد، ويغرس الأبناء لأنفسهم ومستقبلهم".

وفي نهاية الاحتفال، شارك المساعد للإدارة والقوى البشرية بغرس الأشجار، للمحافظة على الغطاء النباتي والبيئة ورمزاً للخير والعطاء والانتماء للوطن.

--(بترا)

ل م/ ع ط

24/01/2024 19:22:11