Thursday, 25 January 2024 12:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القوات المسلحة تحتفل بيوم الشجرة

1/25/2024 2:56:13 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الثاني (بترا) - احتفلت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، اليوم الأربعاء، بيوم الشجرة في مركز التدريب الأردني لمعالجة المتفجرات التابع لسلاح الهندسة الملكي، بحضور مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للإدارة والقوى البشرية.
وقال مدير سلاح الهندسة الملكي: "بتوجيهات ملكية سامية، أُطلقت الخطة الوطنية للنمو الأخضر التي تضمنت إجراءات لرفع كفاءة الطاقة وتعزيز القدرة على التكيف في قطاعي المياه والزراعة، وتعميم مفاهيم وممارسات التعامل مع التغير المناخي، حيث دأبت القوات المسلحة على الاحتفال بيوم الشجرة كل عام من خلال القيام بزراعة الأشجار ضمن الوحدات والتشكيلات التابعة للقوات المسلحة الأردنية".
بدوره قال مفتي القوات المسلحة بالإنابة: "إن الشجرة تعتبر الرئة التي يتنفس بها كوكبنا، وإنها رمز من رموز العطاء والنماء والخير، ورمز نهضة الأمم وأساس اقتصادها والينبوع الكريم الذي يمدها بالقوة والحياة، كما أن لها منزلة عالية ومكانة مميزة في ديننا الإسلامي الحنيف، وما لا يخفى على أحد أن بلادنا لم تكن تحتفل قديما بيوم الشجرة، فلم تكن أرضنا بحاجة للغرس والتشجير، فأعاد الهاشميون أحياء هذه السُّنة الحميدة وحافظوا عليها الى يومنا هذا"
وأضاف "ونحن نحتفل بيوم الشجرة ونحيطها بتلك الهالة من الحب والتقدير، فإننا نجعل من هذا اليوم يوم البناء، ففي هذا اليوم يغرس الآباء لينتفع الأبناء والأحفاد، ويغرس الأبناء لأنفسهم ومستقبلهم".
وفي نهاية الاحتفال، شارك المساعد للإدارة والقوى البشرية بغرس الأشجار، للمحافظة على الغطاء النباتي والبيئة ورمزاً للخير والعطاء والانتماء للوطن.
--(بترا)
ل م/ ع ط
24/01/2024 19:22:11

MENAFN25012024000117011021ID1107766144

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث