السعايدة: الأردن وفر بنية تحتية متكاملة لمحطات شحن المركبات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان ‎24 كانون الثاني (بترا)- قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد ‎السعايدة، إن الأردن سعى للتماشي مع التوجهات العالمية بخفض مستوى الكربون والانتقال للطاقة النظيفة.

وأضاف أن الأردن وفر بنية تحتية متكاملة لمحطات شحن المركبات، للتوجه نحو اعتماد وسائل النقل الكهربائية الصديقة للبيئة، وزيادة أعدادها وتوزيعها في مختلف مناطق المملكة.

‎جاء ذلك بحسب بيان صحفي صدر عن الهيئة اليوم الاربعاء، عقب جولة في مدينة اربد، شملت مشروع ‎محطة عامة للشحن الكهربائي وعدد من المصانع في مدينة الحسن الصناعية (مصنع الدرة للمواد الغذائية ومصنع للألبسة)، رافقه خلالها أعضاء مجلس المفوضين ومدير عام شركة كهرباء اربد المهندس بشار التميمي، ورئيس غرفة صناعة اربد، ورئيس غرفة تجارة اربد.

‎وقال السعايدة، إن البنية التحتية الخاصة بقطاع شحن المركبات تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة لوضع خارطة طريق لدعم مشاريع التنقل الأخضر، والتوجه نحو التحول إلى استخدام المركبات الكهربائية، والتوسع في ترخيص محطات الشحن العامة والخاصة، وزيادة أعدادها وتوزيعها في مناطق المملكة كافة، ترجمة للتوجيهات الملكية السامية بأن يكون الأردن مركزاً إقليمياً للتنمية الخضراء، والسعي للتوجه نحو النقل المستدام في الأردن، والحد من انبعاث الكربون وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.

‎وأكد السعايدة، خلال الجولة سعي الهيئة للمواءمة بين أعداد المركبات الكهربائية ومحطات الشحن بحيث تصبح خدمة شحن المركبات الكهربائية متوافرة في جميع محافظات المملكة، لافتا الى وجود 63 محطة لشحن المركبات الكهربائية مرخصة وعاملة بمختلف مناطق المملكة، منها 49 محطة عامة و 14محطة خاصة، وإمكانية تركيب أكثر من شاحن في المحطة الواحدة، بالإضافة إلى 230 محطة شحن حاصلة على تصريح إنشاء وفي مرحلة استكمال إجراءات الترخيص منها 190 عامة، و40 خاصة.

‎ كما منحت الهيئة أكثر من 300 موافقة لتركيب عدادات كهرباء خاصة بشحن المركبات الكهربائية، ومنح عمولة محفزة لزيادة الاستثمار في مجال شحن المركبات الكهربائية في المملكة لزيادة عدد محطات الشحن وتوفير خدمة شحن المركبات خاصة الشواحن السريعة والشواحن فائقة السرعة.

‎ولدى زيارة السعايدة ومجلس المفوضية ومدير عام شركة كهرباء اربد، مصنع الدرة للمواد الغذائية أكد السعايدة، حرص الهيئة على دعم القطاع الصناعي باعتباره أحد أهم الركائز في دفع عجلة النمو الاقتصادي، من خلال اتخاذ القرارات التي من شأنها دعم مشاريع الصناعات الوطنية وتمكينها من مواجهة التحديات المختلفة، حيث جرى تطبيق تعرفة كهربائية محفزة تسهم في تخفيض كلف الإنتاج وتعزيز إنتاجيتها وتنافسيتها في الأسواق المحلية وزيادة الصادرات للأسواق الخارجية.

‎وقال، إن هذه الإجراءات تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية ورؤية التحديث الاقتصادي الهادفة لخفض كلف الطاقة وعلى رأسها الكهرباء، وشبك مجمعات الصناعة بالغاز الطبيعي مستقبلاً ، للنهوض بقطاع الصناعة في المملكة.

--(بترا)

م ف/ ن ح/ ع ط

24/01/2024 19:13:50