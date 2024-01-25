اقتصاد النواب تناقش السياسات المالية والضريبية للشركات بالبورصة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الثاني (بترا)- عقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الأربعاء اجتماعا لمناقشة السياسات المالية والاقتصادية والضريبية والاستثمارية للشركات العاملة في بورصة عمان.

وقال رئيس اللجنة النائب عمر النبر، إن الاجتماع جاء للاطلاع على تلك السياسات والعمل على تطويرها وتحسينها بما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني.

ولفت، بحضور رئيس هيئة الأوراق المالية عادل بينو، ومراقب عام الشركات وائل العرموطي، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، والمديرين التنفيذيين لبورصة عمان مازن الوظائفي، ومركز إيداع الأوراق المالية سارة الطراونة، ونقيب شركات الخدمات المالية صقر عبد الفتاح، إلى أهمية الاستثمار للنهوض الوضع الاقتصادي .

واستمعت اللجنة وفقا للنبر لملاحظات وتوصيات الحضور التي من شأنها النهوض بالاقتصاد الوطني.

من جهته قال بينو، إن هذا اللقاء يعكس التوجه لتطوير الرأسمال الوطني، لافتا إلى أن الهيئة جهة رقابية وبورصة عمان هي منصة للتداول المالي، وهناك خارطة طريق واضحة للهيئة والبورصة.

وأشار إلى وجود تشاركية مع دائرة مراقبة الشركات والبنك المركزي وضريبة الدخل والمبيعات والمركز الوطني للأمن السيبراني لحماية الهيئة والبورصة من أي هجمات سيبرانية.

ولفت إلى توجه لإصدار صكوك إسلامية تجري نقاشات حالية مع هيئة الرقابة الشرعية لوضع سقوف للتداول، وأن هناك محفزات لتشجيع الاستثمار في البورصة، داعيا إلى إعفاء صناديق الاستثمار وليس المستثمرين من الضريبة.

بدوره قال أبو علي، إن إقرار قانون الاستثمار نهاية عام 2022 عمل على تحسين البيئة الاستثمارية وجلب الاستثمار، مبينا أن القانون نص على معالجة الازدواج الضريبي والمحافظة على حقوق المستثمرين.

وأكد أن الحكومة معنية بتحسين الاستثمار، وإنشاء صناديق للاستثمار وتحقيق الأهداف المالية.

من جهته، قال الوظائفي إن البورصة مهمة للاقتصاد الوطني، مستعرضا أبرز التحديات مثل السيولة، والظروف السياسية والاقتصادية المحيطة.

ودعا إلى تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وزيادة رأسمال الشركات الكبرى.

وقال العرموطي، إن دور الدائرة يتأتى عبر قانون الشركات، لافتا ألى أن صفة تحويل الشركات من مساهمة عامة إلى شركات محدودية المسؤولية، قرار خاص بها وهيئتها العامة.

وحضر الاجتماع النواب: فريد حداد، وفراس القضاة، وهايل عياش، وسليمان أبو يحيى، وعدنان مشوقة.

-(بترا)

م خ/ن ح/ ع ط

24/01/2024 18:54:23