الأمن العام ينشر صور وتفاصيل أخطر المطلوبين بقضايا المخدرات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 كانون الثاني (بترا)- أصدرت مديرية الأمن العام، بالتنسيق مع نيابة محكمة أمن الدولة، اليوم الأربعاء، بيانا نشرت خلاله صور وتفاصيل أخطر المطلوبين بقضايا المخدرات ممن يرتبطون بعصابات دولية وإقليمية لتهريب المخدرات.
وقال البيان إن جميع المطلوبين مسلحون ومصنفون بالخطرين جداً، وهم فارون من وجه العدالة وبحقهم أحكام غيابية صادرة عن محكمة أمن الدولة.
وأكّدت مديرية الأمن العام أن المطلوبين كافة ممن نشرت صورهم وتفاصيلهم ونشاطاتهم الجرمية، يتوارون عن الأنظار في مناطق حدودية صحراوية، ويشكلون تهديداً للأمن الوطني والإقليمي ولسلامة المجتمع وأمنه.
وحذرت مديرية الأمن العام من التعامل مع المطلوبين الخطرين أو التستر عليهم وإيوائهم، داعية الجميع إلى التعاون مع الجهات الأمنيّة والإبلاغ عن أية معلومات عنهم وعن نشاطاتهم الجرمية، انطلاقا من الحس الوطني بالمسؤولية والمساهمة في حماية المجتمع من شرورهم لإلقاء القبض عليهم لما يشكلونه من تهديد على الأمن الوطني وخطر كبير على المجتمع وسلامة أفراده.
ونشرت المديرية أسماء وصور وتفاصيل ثمانية مطلوبين ممن يُعدون الأشد خطراً والأكثر نشاطاً جرمياً وتهديداً للأمن الوطني، وهم:
1. نحري خلف علي الهزاع / مواليد 1996/ مصنف بالخطر جدا والمسلح.
- نشاطه الجرمي: (استيراد المواد المخدرة وتخزينها والاشتراك مع العصابات الدولية والإقليمية وارتباطه الوثيق مع تجار ومهربي المخدرات في الجانب الآخر من الحدود الشمالية الشرقية) .
- طلبات: بحقه (17) طلباً منها 9 طلبات لإدارة مكافحة المخدرات، و 6 لمحكمة أمن الدولة، و2 لشرطة البادية الشمالية.
- قيوده الجرمية: مسجل بحقه (11) قيداً أمنياً في قضايا، استيراد المواد المخدرة والاتجار بها، الاشتراك مع عصابات دولية لتهريب المخدرات، مخالفة قانون الأسلحة النارية، مقاومة الشرطة، تأليف جمعيات الأشرار، جرائم الإرهاب.
- الأحكام: يوجد بحقه 4 أحكام غيابية بالحبس لمدة 15 سنة لكل حكم، و 2 حكم غيابي بالحبس لمدة 20 سنة لكل حكم.
2. علي نواف علي / مواليد 1982/ مصنف بالخطر جدا والمسلح.
- نشاطه الجرمي: (استيراد المواد المخدرة وتخزينها والاشتراك مع العصابات الدولية والإقليمية وارتباطه الوثيق مع تجار ومهربي المخدرات في الجانب الآخر من الحدود الشمالية الشرقية).
- طلبات: بحقه (28) طلباً، منها 13 لإدارة مكافحة المخدرات، و13 لمحكمة أمن الدولة، وطلب لشرطة البادية الشمالية، وطلب لمديرية الأمن العسكري.
- قيوده الجرمية: مسجل بحقه (15) قيدا أمنيا في قضايا، استيراد المواد المخدرة والاتجار بها، الاشتراك مع عصابات دولية لتهريب المخدرات، حمل السلاح، مقاومة المعنيين بتنفيذ قانون المخدرات
- الأحكام: يوجد بحقه (9) أحكام غيابية بالحبس لمدة 15 سنة لكل حكم، و 4 أحكام غيابية بالحبس لمدة 20 سنة لكل حكم.
3. مثقال معاند فهد الغياث /مواليد 1981/ مصنف بالخطر جدا والمسلح.
-نشاطه الجرمي: (استيراد المواد المخدرة وتخزينها والاشتراك مع العصابات الدولية والإقليمية وارتباطه الوثيق مع تجار ومهربي المخدرات في الجانب الآخر من الحدود الشمالية الشرقية).
- طلبات: بحقه (11) طلباً، منها 4 لإدارة مكافحة المخدرات، و3 لمحكمة أمن الدولة، و2 لشرطة البادية الشمالية، وطلب لشرطة المفرق، وطلب لمديرية الأمن العسكري,
- قيوده الجرمية: مسجل بحقه (19) قيدا أمنيا في قضايا، استيراد المواد المخدرة والاتجار بها ، الاشتراك مع عصابات دولية لتهريب المخدرات، القتل العمد، مقاومة الشرطة، حمل السلاح.
- الاحكام: يوجد بحقه (2) أحكام غيابية بالحبس لمدة (15) سنة لكل حكم.
4. سعود عبيد مخلف الغياث / مواليد 1988/ مصنف بالخطر جدا والمسلح.
- نشاطه الجرمي: (استيراد المواد المخدرة وتخزينها والاشتراك مع العصابات الدولية والإقليمية وارتباطه الوثيق مع تجار ومهربي المخدرات في الجانب الآخر من الحدود الشمالية الشرقية).
- طلبات: بحقه (8) طلبات، منها 2 لإدارة مكافحة المخدرات، و2 لمحكمة أمن الدولة، و2 لشرطة البادية الشمالية، و2 للتنفيذ القضائي.
- قيوده الجرمية: مسجل بحقه (6) قيود أمنية في قضايا، الاتجار بالمواد المخدرة، الاشتراك مع عصابات دولية لتهريب المخدرات، مقاومة الموظفين، مخالفة قانون الأسلحة النارية وإطلاق العيارات النارية.
- الأحكام: بحقه (2) أحكام غيابية بالحبس لمدة (15) سنة لكل حكم صادرة عن محكمة أمن الدولة.
5. ملحم خلف علي الهزاع / مواليد 1998/ مصنف بالخطر جدا والمسلح.
- نشاطه الجرمي: (استيراد المواد المخدرة وتخزينها والاشتراك مع العصابات الدولية والإقليمية وارتباطه الوثيق مع تجار ومهربي المخدرات في الجانب الآخر من الحدود الشمالية الشرقية).
- طلبات: بحقه (7) طلبات، منها 3 لإدارة مكافحة المخدرات، وطلب لمحكمة أمن الدولة، و3 لشرطة البادية الشمالية
- قيوده الجرمية: مسجل بحقه (5) قيود أمنية في قضايا، استيراد المواد المخدرة والاتجار بها ، الاشتراك مع العصابات الدولية والإقليمية لتهريب المخدرات، تأليف جمعيات الأشرار، جرائم الإرهاب، مخالفة قانون الأسلحة النارية.
- الأحكام: يوجد بحقه (1) حكم غيابي بالحبس لمدة 15 سنة.
6. عبدالكريم سليمان صغير الغياث / مواليد 1986/ مصنف بالخطر جداً والمسلح.
- نشاطه الجرمي: (استيراد المواد المخدرة وتخزينها والاشتراك مع العصابات الدولية والإقليمية وارتباطه الوثيق مع تجار ومهربي المخدرات في الجانب الآخر من الحدود الشمالية الشرقية).
- طلبات: بحقه (9) طلبات أمنيّة، منها 2 لإدارة مكافحة المخدرات، وطلب لمحكمة أمن الدولة، و2 لشرطة البادية الشمالية، و2 لمديرية الأمن العسكري، و2 للتنفيذ القضائي.
- قيوده الجرمية: مسجل بحقه (4) قيود أمنيّة في قضايا، استيراد المواد المخدرة والاتجار بها، الاشتراك مع عصابات دولية وإقليمية لتهريب المخدرات، تأليف جمعيات الأشرار ، إطلاق عيارات نارية.
- الأحكام: يوجد بحقه (1) حكم غيابي بالحبس لمدة 15 سنة.
7. عايد حسين عايد الغياث / مواليد 1981/ مصنف بالخطر جدا والمسلح.
- نشاطه الجرمي: (استيراد المواد المخدرة وتخزينها والاشتراك مع العصابات الدولية والإقليمية وارتباطه الوثيق مع تجار ومهربي المخدرات في الجانب الآخر من الحدود الشمالية الشرقية).
- طلبات: بحقه (14) طلبا أمنيًا، منها 8 لإدارة مكافحة المخدرات، و2 لمحكمة أمن الدولة، و2 لشرطة البادية الشمالية، و2 لمديرية الأمن العسكري.
- قيوده الجرمية: (29) قيداً أمنيا في قضايا، استيراد المواد المخدرة والاتجار بها، الاشتراك مع عصابات دولية وإقليمية لتهريب المخدرات، تأليف جمعيات الأشرار، صنع أو حيازة أو استيراد مدفع أو سلاح اوتوماتيكي، التسلل من وإلى أراضي المملكة، إطلاق عيارات نارية.
- الأحكام: يوجد بحقه (2) حكم غيابي بالحبس لمدة 15 سنة لكل حكم.
8. طراد نايف علي / مواليد 1983/ مصنف بالخطر جدا والمسلح.
- نشاطه الجرمي: (استيراد المواد المخدرة وتخزينها والاشتراك مع العصابات الدولية والإقليمية وارتباطه الوثيق مع تجار ومهربي المخدرات في الجانب الآخر من الحدود الشمالية الشرقية).
- طلبات: بحقه (15) طلبا أمنيا، منها 7 لإدارة مكافحة المخدرات، و7 لمحكمة أمن الدولة، وطلب لشرطة البادية الشمالية.
- قيوده الجرمية: (8) قيود أمنية في قضايا، استيراد المواد المخدرة والاتجار بها، مخالفة قانون الأسلحة النارية.
- الأحكام: يوجد بحقه (4) أحكام غيابية بالحبس لمدة 15 سنة لكل حكم، و2 أحكام غيابية بالحبس لمدة 20 سنة لكل حكم.
--(بترا)
م خ/رق
24/01/2024 18:58:00
MENAFN25012024000117011021ID1107766141
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.