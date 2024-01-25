قناة بريطانية توثق استشهاد فلسطيني رغم تلويحه بالراية البيضاء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الثاني (بترا)- وثقت قناة (ITV News) البريطانية، واقعة إطلاق القوات الإسرائيلية النار على فلسطيني، ما أدى إلى استشهاده على الفور، رغم تلويحه بالراية البيضاء، في خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وذكرت القناة البريطانية، أن الشهيد كان بين خمسة رجال "يبذلون قصارى جهدهم ليبدوا بشكل سلمي" للجنود الإسرائيليين، حيث قاموا برفع أيديهم إلى الأعلى ولوّحوا براية بيضاء، خلال محاولتهم الوصول إلى المنزل الذي حوصر فيه عدد من أفراد عائلة الشهيد، غرب خانيونس، وفقاً لجون إيرفين، مراسل الشبكة.

--(بترا)

أ ن/ ف م

24/01/2024 18:25:55