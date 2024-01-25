قناة بريطانية توثق استشهاد فلسطيني رغم تلويحه بالراية البيضاء
التاريخ
1/25/2024 2:56:11 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 كانون الثاني (بترا)- وثقت قناة (ITV News) البريطانية، واقعة إطلاق القوات الإسرائيلية النار على فلسطيني، ما أدى إلى استشهاده على الفور، رغم تلويحه بالراية البيضاء، في خانيونس جنوبي قطاع غزة.
وذكرت القناة البريطانية، أن الشهيد كان بين خمسة رجال "يبذلون قصارى جهدهم ليبدوا بشكل سلمي" للجنود الإسرائيليين، حيث قاموا برفع أيديهم إلى الأعلى ولوّحوا براية بيضاء، خلال محاولتهم الوصول إلى المنزل الذي حوصر فيه عدد من أفراد عائلة الشهيد، غرب خانيونس، وفقاً لجون إيرفين، مراسل الشبكة.
--(بترا)
أ ن/ ف م
24/01/2024 18:25:55
MENAFN25012024000117011021ID1107766140
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