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إغلاق آخر مركزين مجتمعيين لمنظمة كير في الأردن

1/25/2024 2:56:10 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الثاني (بترا)- أعلنت منظمة كير العالمية في الأردن، إغلاق آخر مركزين مجتمعيين لها في المناطق الحضرية في الأردن ، بحافظة إربد ومنطقة الهاشمي الشمالي بعمان.

وجاء قرار الإغلاق بحسب بيان للمنظمة، اليوم الأربعاء، ضمن تطوير رؤيتها الاستراتيجية الجديدة وعملها في المملكة، والتحول نحو التركيز على دعم الشراكات المحلية ودعم الكفاءات ضمن أجندتها للمرحلة للمقبلة.

وقالت المنظمة إنها ستعزز العمل بشكل مكثف مع الشركاء الداخليين والدوليين، وضمان توفير الخدمات التي تقدمها بشكل مباشر للمشاركين في البرامج التي تنفذها عبر قنوات أخرى.

وأعرب مدير مكتب المنظمة في الأردن، يان سكولارت، عن أمله في توسيع نطاق عمل ووصول المنظمة للفئات المستهدفة من الأردنيين واللاجئين في مناطق جيوب الفقر في مختلف أنحاء المملكة، مؤكدا أن المنظمة ستواصل تسخير قدراتها وخبراتها الفنية في البرامج التحولية الجندرية لدعم الشركاء المحليين والعمل معهم.

وأكدت المنظمة أنها ستتوقف عن تقديم بعض خدمتها المباشرة في المملكة تدريجيا، بينما ستواصل مع شركائها، تزويد خدمات الحماية خلال العام الحالي، مبينة أنها ستعمل بالشراكة مع الصندوق الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، ومعهد العناية بصحة الأسرة لبناء خدمات إدارة الحالات والدعم النفسي وتعزيزها وتطويرها، وتوسيع شبكة شركائها في إطار مساعيها لدعم الكفاءات المحلية.

يشار إلى أن المراكز المجتمعية التابعة للمنظمة في محافظات: إربد والمفرق والزرقاء وعمان، وصلت إلى نحو 500 ألف شخص من الأردنيين واللاجئيين السوريين والعراقيين منذ عام 2013، حيث قدمت المنظمة خدمات الحماية الحيوية من خلال المراكز المجتمعية، بما في ذلك خدمات الدعم النفسي ومساعدات نقدية تجاوزت 48 مليون دولار.

--(بترا)


م خ/ن ح/رق




24/01/2024 18:22:46

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