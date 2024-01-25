بحث استحداث ركن يعنى بالتراث الشفهي في مركز البترا الثقافي

MENAFN - Jordan News Agency)

البترا 24 كانون الثاني (بترا)- بحثت مفوض التنمية المستدامة في سلطة اقليم البترا التنموي السياحي الدكتورة فاطمة الهلالات، اليوم الأربعاء، مع مدير مركز البترا الثقافي موسى الفرجات، آليات استحداث ركن يعنى بالتراث الشفهي اللامادي.

وأكدت الهلالات خلال زيارتها للمركز الثقافي، ضرورة تضافر الجهود واستثمار السبل والامكانات المتاحة كافة، للحفاظ على الموروث الثقافي وتوثيقه بالشكل الأمثل وتجنب مخاطر اندثاره للأجيال القادمة، وإبرازه بما يليق بمكانة البترا.

واطلعت الهلالات على واقع سير عمل نادي بترا روبوت في المركز، حيث أكدت ضرورة النهوض بواقع المنهجية المتبعه بنادي الروبوت والذكاء الاصطناعي، واستثمار جميع السبل المتاحة وتطويرها بما يضع النادي في مصاف الأندية المتقدمة في هذا الشأن.

--(بترا)

دط/م ف/رق

24/01/2024 18:19:02

