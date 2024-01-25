بحث استحداث ركن يعنى بالتراث الشفهي في مركز البترا الثقافي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
البترا 24 كانون الثاني (بترا)- بحثت مفوض التنمية المستدامة في سلطة اقليم البترا التنموي السياحي الدكتورة فاطمة الهلالات، اليوم الأربعاء، مع مدير مركز البترا الثقافي موسى الفرجات، آليات استحداث ركن يعنى بالتراث الشفهي اللامادي.
وأكدت الهلالات خلال زيارتها للمركز الثقافي، ضرورة تضافر الجهود واستثمار السبل والامكانات المتاحة كافة، للحفاظ على الموروث الثقافي وتوثيقه بالشكل الأمثل وتجنب مخاطر اندثاره للأجيال القادمة، وإبرازه بما يليق بمكانة البترا.
واطلعت الهلالات على واقع سير عمل نادي بترا روبوت في المركز، حيث أكدت ضرورة النهوض بواقع المنهجية المتبعه بنادي الروبوت والذكاء الاصطناعي، واستثمار جميع السبل المتاحة وتطويرها بما يضع النادي في مصاف الأندية المتقدمة في هذا الشأن.
--(بترا)
دط/م ف/رق
24/01/2024 18:19:02
MENAFN25012024000117011021ID1107766138
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