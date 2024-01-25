مذكرة تفاهم بين جامعة الأميرة سمية وشبكة الاتفاق العالمي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 كانون الثاني (بترا)- وقعت جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، وشبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الأردن، مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون في المجالات المتعلقة بمهمة الميثاق العالمي للأمم المتحدة في الأردن، لتعزيز المسؤولية الاجتماعية التعاونية.
وبحسب بيان الجامعة اليوم الأربعاء، وقع الاتفاقية عن الجامعة رئيسها الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، وعن الشبكة رئيس مجلس إدارتها راجي حتر.
وأكدت أبو الهيجاء، حرص الجامعة على تعزيز المسؤولية الاجتماعية ورغبتها في المساهمة في مستقبل أكثر استدامة للأردن والعالم، من خلال التعاون المشترك مع أعضاء الشبكة لتبادل أفضل الممارسات، والمشاركة في الشراكات والعمل الجماعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد حتر، أهمية الشراكة بين الشبكة وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا التي تعد من الشراكات المهمة والاستراتيجية.
وبين التزام مبادرات الشبكة في تعزيز المسؤولية المجتمعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التوعية والتشجيع على المشاركة الفعالة للطلاب في مجالات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، والسعي لتحفيز الابتكار وتطوير حلول مستدامة تخدم المجتمع وتسهم في تحقيق رؤية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
--(بترا)
أ ر/ ف م/رق
24/01/2024 18:12:35
MENAFN25012024000117011021ID1107766137
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