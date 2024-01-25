مذكرة تفاهم بين جامعة الأميرة سمية وشبكة الاتفاق العالمي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الثاني (بترا)- وقعت جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، وشبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الأردن، مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون في المجالات المتعلقة بمهمة الميثاق العالمي للأمم المتحدة في الأردن، لتعزيز المسؤولية الاجتماعية التعاونية.

وبحسب بيان الجامعة اليوم الأربعاء، وقع الاتفاقية عن الجامعة رئيسها الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، وعن الشبكة رئيس مجلس إدارتها راجي حتر.

وأكدت أبو الهيجاء، حرص الجامعة على تعزيز المسؤولية الاجتماعية ورغبتها في المساهمة في مستقبل أكثر استدامة للأردن والعالم، من خلال التعاون المشترك مع أعضاء الشبكة لتبادل أفضل الممارسات، والمشاركة في الشراكات والعمل الجماعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد حتر، أهمية الشراكة بين الشبكة وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا التي تعد من الشراكات المهمة والاستراتيجية.

وبين التزام مبادرات الشبكة في تعزيز المسؤولية المجتمعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التوعية والتشجيع على المشاركة الفعالة للطلاب في مجالات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، والسعي لتحفيز الابتكار وتطوير حلول مستدامة تخدم المجتمع وتسهم في تحقيق رؤية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

--(بترا)

أ ر/ ف م/رق

24/01/2024 18:12:35