ورشة توعوية في إربد عن تطبيق الاشتراطات الصحية بالمنشآت الغذائية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 24 كانون الثاني(بترا)- نظمت مؤسسة الغذاء والدواء /إقليم الشمال، بالتعاون مع نقابة أصحاب المطاعم والحلويات، ورشة توعوية تثقيفية بعنوان "تطبيق الاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية وأثرها على صحة الغذاء وسلامته في المجتمع"، ضمن الحملة التوعوية التي أطلقتها المؤسسة استعدادا لشهر رمضان المبارك.
وأكدت رئيس شعبة التوعية بمديرية الغذاء والدواء بإقليم الشمال المهندسة أماني السعدي، خلال الورشة التي عقدت في غرفة تجارة إربد، أن تطبيق الاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية له أثر كبير على صحة الغذاء وسلامته في المجتمع بشكل عام، حيث تهدف الاشتراطات إلى ضمان توفر غذاء آمن وصحي للمستهلكين والحد من انتشار الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء.
بدورها، قالت الدكتورة هديل ابو سمرة من مديرية الغذاء والدواء، أن تطبيق الاشتراطات الصحية، يمّكن المنشآت الغذائية من الحفاظ على سمعتها إذا تم توفير غذاء آمن وصحي، وإن المستهلكين سوف يثقون في المنشأة ويفضلون شراء منتجاتها، وبالتالي يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة العملاء و الإيرادات لديها، لافتة إلى ضرورة زيادة الوعي الصحي في المنشآت الغذائية لدى العاملين والمستهلكين، وعند تطبيق الممارسات الصحية في المنشأة.
--(بترا)
س ع/ف م/رق
24/01/2024 18:01:19
MENAFN25012024000117011021ID1107766136
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