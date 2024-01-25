ورشة توعوية في إربد عن تطبيق الاشتراطات الصحية بالمنشآت الغذائية

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 24 كانون الثاني(بترا)- نظمت مؤسسة الغذاء والدواء /إقليم الشمال، بالتعاون مع نقابة أصحاب المطاعم والحلويات، ورشة توعوية تثقيفية بعنوان "تطبيق الاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية وأثرها على صحة الغذاء وسلامته في المجتمع"، ضمن الحملة التوعوية التي أطلقتها المؤسسة استعدادا لشهر رمضان المبارك.

وأكدت رئيس شعبة التوعية بمديرية الغذاء والدواء بإقليم الشمال المهندسة أماني السعدي، خلال الورشة التي عقدت في غرفة تجارة إربد، أن تطبيق الاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية له أثر كبير على صحة الغذاء وسلامته في المجتمع بشكل عام، حيث تهدف الاشتراطات إلى ضمان توفر غذاء آمن وصحي للمستهلكين والحد من انتشار الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء.

بدورها، قالت الدكتورة هديل ابو سمرة من مديرية الغذاء والدواء، أن تطبيق الاشتراطات الصحية، يمّكن المنشآت الغذائية من الحفاظ على سمعتها إذا تم توفير غذاء آمن وصحي، وإن المستهلكين سوف يثقون في المنشأة ويفضلون شراء منتجاتها، وبالتالي يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة العملاء و الإيرادات لديها، لافتة إلى ضرورة زيادة الوعي الصحي في المنشآت الغذائية لدى العاملين والمستهلكين، وعند تطبيق الممارسات الصحية في المنشأة.

--(بترا)

س ع/ف م/رق

24/01/2024 18:01:19