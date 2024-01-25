ارتفاع الاسترليني أمام الدولار

لندن 24 كانون الثاني (بترا)- ارتفع الجنيه الاسترليني، اليوم الاربعاء، مقابل الدولار الأميركي. ووفق التقارير المالية البريطانية،، صعد الاسترليني أمام الدولار بنسبة 0.058 بالمئة عند 1.2763 دولار، في حين استقر أمام العملة الأوروبية الموحدة (يورو) عند 1.1684 يورو. --(بترا) رش/ف م/رق 24/01/2024 17:55:28

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