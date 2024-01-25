ارتفاع الاسترليني أمام الدولار

ارتفاع الاسترليني أمام الدولار
التاريخ
1/25/2024 2:56:07 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 24 كانون الثاني (بترا)- ارتفع الجنيه الاسترليني، اليوم الاربعاء، مقابل الدولار الأميركي.
ووفق التقارير المالية البريطانية،، صعد الاسترليني أمام الدولار بنسبة 0.058 بالمئة عند 1.2763 دولار، في حين استقر أمام العملة الأوروبية الموحدة (يورو) عند 1.1684 يورو.
--(بترا)
رش/ف م/رق
24/01/2024 17:55:28
MENAFN25012024000117011021ID1107766135
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