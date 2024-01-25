المدراء التنفيذيون لهيئة الخدمة والإدارة العامة يؤدون القسم القانوني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الثاني (بترا)- قال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، سامح الناصر، إن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ومتابعة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الحثيثة لخارطة تحديث القطاع العام، تشكل فرصة تاريخية للإرتقاء بمستوى الأداء الحكومي وتجويد الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس هيئة الخدمة اليوم الأربعاء، عقب أداء المدراء التنفيذيين للهيئة القسم القانوني أمام رئيسها، وهم: المهندس مبارك الخلايلة مديرا تنفيذيا لإدارة تقييم الكفايات الوظيفية، والدكتور بندر أبو تايه مديرا تنفيذيا لإدارة تطوير السياسات والمعايير، وياسر النسور مديرا تنفيذيا لإدارة الدعم الفني والاستشاري، والمهندسة شروق عبدالغني مديرا تنفيذيا لإدارة الرقابة والامتثال.

وأكد الناصر أن مشروع الإصلاح الإداري يتكامل مع مسارات الإصلاح الاقتصادي والسياسي، كونه الركيزة الأساسية لدعم مسارات الإصلاح التي أطلقت مع المئوية الثانية للدولة الأردنية.

وأشار إلى أن إنشاء الهيئة، يمثل عنواناً أساسيا في الإصلاح الإداري من حيث التحول الجذري في الأدوار والمسؤوليات التي كان يقوم بها ديوان الخدمة المدنية خلال مسيرة عمله التي استمرت نحو سبعة عقود، وأسهمت كوادره في بناء الجهاز الإداري موارده البشرية بكفاءة واقتدار.

وأوضح أن الهيئة ستتولى بالتعاون مع شركائها في وحدة متابعة تنفيذ برامج تحديث القطاع في رئاسة الوزراء، والأجهزة الحكومية، وبدعم من الجهات الدولية الداعمة مثل: الوكالة الألمانية للتنمية، والوكالة الأمريكية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، إحداث التغيير والتطوير المنشود للجهاز الحكومي بما ينسجم مع مفهموم "مركزية رسم السياسات والتخطيط والتنظيم ، وتطوير المعايير الناظمة للإدارة العامة وفقاً لأفضل الممارسات ولامركزية التنفيذ "، مع توفير الدعم الفني والاستشاري للدوائر الحكومية، وضمان الرقابة والامتثال على حسن تطبيق التشريعات والسياسات.

وأشار الناصر إلى أهمية الإسراع في استكمال المتطلبات الفنية والإدارية لهيئة الخدمة والإدارة العامة، ما يتطلب تطبيق نموذج مرن ومبتكر في الهيكل التنظيمي للهيئة، وتشكيل فرق عمل فنية متنوعة لضمان التكامل في أداء مهام الهيئة المختلفة، فضلاً عن تقييم ودعم احتياجات الدوائر الحكومية في ظل الأدوار الجديدة للهيئة، ومراجعة واقع القوى البشرية العاملة فيها وتحديد الأدوار المطلوبة والمؤهلات والكفايات التي يتطلبها عمل الهيئة حتى تتمكن من تنفيذ مضامين خارطة تحديث القطاع العام على أكمل وجه.

يشار إلى أن مجلس هيئة الخدمة والإدارة العامة يشكل وفقاً لأحكام المادة (6) من نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة رقم (80) لسنة 2023.

--(بترا)

ه ع/ن ح/رق

24/01/2024 17:54:13