الأردن يرسل طائرتي مساعدات إلى غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الثاني (بترا)- أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الأربعاء، من خلال خلية المساعدات الإنسانية والإغاثية في القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، طائرتي مساعدات إغاثية وإنسانية، لمساندة الأهل في قطاع غزة.

وتضم الطائرتان مستلزمات طبية وأدوية، لتقديم الدعم والمساندة للأهل في قطاع غزة، تخفيفاً عنهم جراء ما يتعرضون له من ظروف صعبة، نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الدكتور حسين الشبلي "إن الهيئة عمدت إلى تجهيز المواد الطبية والأدوية الضرورية والرئيسية، نظراً لسوء الوضع الصحي في قطاع غزة، وحسب قوائم الاحتياجات الواردة إليها".

ويأتي إرسال هذه المساعدات ضمن الجهود التي يبذلها الأردن، للوقوف إلى جانب الأهل في قطاع غزة.

ووصل مجموع الطائرات المرسلة إلى أهلنا في غزة منذ بداية الأحداث إلى 45 طائرة و248 شاحنة من المواد الطبية والأدوية والمواد الغذائية والإغاثية.

يشار إلى أن الطائرتين غادرتا اليوم إلى جمهورية مصر العربية، تمهيداً لإرسال المساعدات برّا إلى غزة عبر معبر رفح.

--(بترا)

م خ/ف م/رق

24/01/2024 17:49:56