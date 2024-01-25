غزة: اشتعال النيران بمركز إيواء للأونروا جراء القصف الإسرائيلي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الثاني (بترا)- أكد مدير شؤون وكالة الأونروا في قطاع غزة، توماس وايت، سقوط عدد من الشهداء والجرحى، نتيجة اندلاع نيران في مركز تابع للوكالة في خانيونس، يؤوي أكثر من 10 آلاف نازح، بعد تعرضه لقصف إسرائيلي.

وقال وايت، "إن الآلاف ما زالوا محاصرين داخل المباني المشتعلة بانتظار وصول سيارات الإسعاف".

--(بترا)

أ ن/ن ح

24/01/2024 17:48:17