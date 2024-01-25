غزة: اشتعال النيران بمركز إيواء للأونروا جراء القصف الإسرائيلي

غزة: اشتعال النيران بمركز إيواء للأونروا جراء القصف الإسرائيلي
التاريخ
1/25/2024 2:56:05 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 كانون الثاني (بترا)- أكد مدير شؤون وكالة الأونروا في قطاع غزة، توماس وايت، سقوط عدد من الشهداء والجرحى، نتيجة اندلاع نيران في مركز تابع للوكالة في خانيونس، يؤوي أكثر من 10 آلاف نازح، بعد تعرضه لقصف إسرائيلي.
وقال وايت، "إن الآلاف ما زالوا محاصرين داخل المباني المشتعلة بانتظار وصول سيارات الإسعاف".
--(بترا)
أ ن/ن ح
24/01/2024 17:48:17
MENAFN25012024000117011021ID1107766132
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