الأردن والعراق يوقعان مذكرة تفاهم لمكافحة الفساد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الثاني (بترا)- وقعت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وهيئة النزاهة الاتحادية في العراق، مذكرة تفاهم في بغداد، بهدف التنسيق وتعزيز التعاون في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته وفقا للمبادئ والأهداف المحددة في كل من الاتفاقيتين الأممية والعربية لمكافحة الفساد.

وركزت المذكرة التي وقعها عن هيئة النزاهة رئيس مجلسها الدكتور مهند حجازي، وعن هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، على ضرورة العمل المشترك للحد من جرائم الفساد العابر للحدود، وتضمنت العديد من مجالات التعاون كتبادل الخبرات وتعزيز قدرات ومهارات العاملين لدى الجانبين، إلى جانب تفعيل مجالات التدريب من خلال الدورات التدريبية المتخصصة، والدراسات والبحوث الأكاديمية ذات الصلة بممارسات الفساد والجرائم المالية، والوقاية من الفساد ومكافحته، فضلا عن تبادل الممارسات الفضلى، والمناهج المعتمدة التي أثبتت فعاليتها في المجالين التشريعي والعملي.

وأكد حجازي، في كلمته خلال توقيع المذكرة بمقر هيئة النزاهة الاتحادية ببغداد، أن توقيع المذكرة يأتي في إطار التعاون والتنسيق الذي تنتهجه الهيئة وكافة مؤسسات الدولة الأردنية وبتوجيه من القيادة الهاشمية بالتأكيد على أهمية تضافر الجهود بين الأشقاء بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وبين أهمية التنسيق والتعاون المستمر في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، وضرورة انتهاج الطرق التثقيفية؛ لترسيخ قيم النزاهة ومكافحة الفساد وحرمة المال العام بين أوساط المجتمع ومحاربة الممارسات والعادات المجتمعية التي تندرج في خانة مسسببات الفساد.

من جانبه، دعا حنون دول العالم لا سيما الدول الأطراف في الاتفاقيتين الأممية والعربية لمكافحة الفساد، للتكاتف والتعاون وتضافر جهودها؛ من أجل تحجيم خطر الفساد وتقليص مسالكه بعد أن أصبحت هذه الظاهرة عابرة للحدود الوطنية، مشيرا إلى مخاطر آفة الفساد على الإعمار والاستثمار والتنمية وقطاعات التعليم والصحة.

وشدد على ضرورة محاصرة آفة الفساد وملاحقة مرتكبيها وعدم التواني عن ملاحقتهم وملاحقة متحصلات الفساد التي جنوها وقاموا بتهريبها للخارج، ومواكبة الأساليب الحديثة لمكافحة الفساد في العالم ومحاولة الإفادة منها، منبها إلى أهمية البرامج التوعوية والتثقيفية في منع الفساد والوقاية منه جنبا إلى جنب مع الميدان التحقيقي الزجري.

وفي ذات السياق، التقى رئيس مجلس الهيئة اليوم، رئيس المجلس القضائي الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان، مشيرا إلى عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

من جانبه أكد القاضي زيدان، أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين الهيئتين، لافتا إلى أن العلاقة بين العراق والأردن، مبنية على الأخوة والتعاون في المجالات كافة.

يشار إلى أن الوفد الأردني خلال زيارته لهيئة النزاهة الاتحادية العراقية التي استمرت ثلاثة أيام، زار مقر الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد، كما زار أعضاء الوفد الذي ضم إلى جانب رئيس مجلس الهيئة، عضو المجلس ناصر القاضي، ومدير مديرية الشؤون القانونية، ومدير وحدة التعاون الدولي، ودائرة التحقيقات ودائرة التعليم والعلاقات العامة، واستمعوا إلى شروح تفصيلية حول مهام كل منها وأهدافها وآليات عملها.

--(بترا)

ب ص/ ف م/رق

24/01/2024 17:42:32