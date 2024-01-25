الأردنية تستحدث برنامجي ماجستير صحة المرأة والاقتصاد والسياسات الصحية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 كانون الثاني (بترا)- أعلنت الجامعة الأردنية، عن فتح باب القبول في برامج الماجستير بمعهد الصحة العامة للفصل الثاني من العام 2023 / 2024، حيث استحدثت ماجستير الاقتصاد والسياسات الصحية، وماجستير صحة المرأة.
وبحسب بيان للجامعة اليوم الأربعاء، جاءت البرامج التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الأردن والمنطقة، بعد استشعار الجامعة للحاجة الماسة لتطوير خدمات الرعاية الصحية؛ إذ تشهد أنظمة الرعاية الصحية في الأردن والشرق الأوسط تصاعدا في الطلب على خدمات الرعاية الصحية في ظل ندرة الموارد المتوفرة، وشيوع الأمراض المعدية، وزيادة نسبة كبار السن.
ويهدف برنامج ماجستير صحة المرأة إلى تخريج ممارسي صحة عامة بمعرفة ووعي متقدمين في عدد من القضايا ذات الصلة بصحة المرأة، وتزويدهم بفهم واسع للموضوعات الرئيسة في صحة المرأة، مثل صحة الأم والصحة الإنجابية والعقلية، فيما جرى إطلاق ماجستير الاقتصاد والسياسات الصحية، لرفد المؤسسات المعنية بتقديم الرعاية الصحية ورسم وتخطيط السياسات الصحية، بكفاءات قادرة على تقييم البرامج والخطط من حيث مدى نجاعتها الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية بأسلوب علمي.
ويهدف البرنامج إلى تمكين الخريجين من أن يصبحوا متخصصين في الصحة العامة، وتحديدا في اقتصاديات الصحة وسياسات الرعاية الصحية، وإكسابهم المعارف والمهارات اللازمة للعمل بشكل مستقل في مختلف المجالات.
الى ذلك، يسعى معهد الصحة العامة إلى دراسة ومعالجة مشاكل الصحة العامة في الأردن والمنطقة وتلبية احتياجات سوق العمل، سيما بعد ما شهده العالم جراء تداعيات أزمة كورونا، وبروز الحاجة الملحة لتدريب وإعداد الخبرات في الاقتصاد الصحي وصحة المرأة خصوصا، وعلوم تحليل البرامج والأنظمة الصحية والسياسات والعلاجات.
--(بترا )
س ص/ ف م/رق
24/01/2024 17:33:10
MENAFN25012024000117011021ID1107766130
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