الأردنية تستحدث برنامجي ماجستير صحة المرأة والاقتصاد والسياسات الصحية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الثاني (بترا)- أعلنت الجامعة الأردنية، عن فتح باب القبول في برامج الماجستير بمعهد الصحة العامة للفصل الثاني من العام 2023 / 2024، حيث استحدثت ماجستير الاقتصاد والسياسات الصحية، وماجستير صحة المرأة.

وبحسب بيان للجامعة اليوم الأربعاء، جاءت البرامج التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الأردن والمنطقة، بعد استشعار الجامعة للحاجة الماسة لتطوير خدمات الرعاية الصحية؛ إذ تشهد أنظمة الرعاية الصحية في الأردن والشرق الأوسط تصاعدا في الطلب على خدمات الرعاية الصحية في ظل ندرة الموارد المتوفرة، وشيوع الأمراض المعدية، وزيادة نسبة كبار السن.

ويهدف برنامج ماجستير صحة المرأة إلى تخريج ممارسي صحة عامة بمعرفة ووعي متقدمين في عدد من القضايا ذات الصلة بصحة المرأة، وتزويدهم بفهم واسع للموضوعات الرئيسة في صحة المرأة، مثل صحة الأم والصحة الإنجابية والعقلية، فيما جرى إطلاق ماجستير الاقتصاد والسياسات الصحية، لرفد المؤسسات المعنية بتقديم الرعاية الصحية ورسم وتخطيط السياسات الصحية، بكفاءات قادرة على تقييم البرامج والخطط من حيث مدى نجاعتها الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية بأسلوب علمي.

ويهدف البرنامج إلى تمكين الخريجين من أن يصبحوا متخصصين في الصحة العامة، وتحديدا في اقتصاديات الصحة وسياسات الرعاية الصحية، وإكسابهم المعارف والمهارات اللازمة للعمل بشكل مستقل في مختلف المجالات.

الى ذلك، يسعى معهد الصحة العامة إلى دراسة ومعالجة مشاكل الصحة العامة في الأردن والمنطقة وتلبية احتياجات سوق العمل، سيما بعد ما شهده العالم جراء تداعيات أزمة كورونا، وبروز الحاجة الملحة لتدريب وإعداد الخبرات في الاقتصاد الصحي وصحة المرأة خصوصا، وعلوم تحليل البرامج والأنظمة الصحية والسياسات والعلاجات.

--(بترا )

س ص/ ف م/رق

24/01/2024 17:33:10