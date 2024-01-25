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مذكرة تفاهم بين جامعتي الزرقاء والشافعية بأندونيسيا

1/25/2024 2:56:03 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الزرقاء 24 كانون الثاني (بترا)- وقعت جامعتا الزرقاء والشافعية في اندونيسيا، مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز التبادل الأكاديمي والثقافي بين الجامعتين.
ووقع الاتفاقية، بحسب بيان لجامعة الزرقاء اليوم الأربعاء، رئيس جامعة الزرقاء الدكتور نضال الرمحي، ورئيس مجلس إدارة الجامعة الشافعية حاكم جاكرتا الدكتور فيردي فيردوس، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار الدكتور محمود أبو شعيرة، والدكتورة غيداء ابو رمان من كلية الهندسة بالجامعة، ورئيسة مجلس التعليم العالي في جاكرتا الدكتورة شيفا فيردوس.
وقدم الرمحي نبذة عن نشأة الجامعة وتطورها وكلياتها وتخصصاتها التي تواكب متطلبات سوق العمل، إضافة إلى التقنيات الحديثة التي توفرها لطلبتها ليكونوا مؤهلين لدخول سوق العمل بمهارة عالية.
وأكد أهمية التعاون العلمي والبحثي والطلابي بين جامعة الزرقاء وشركائها في العالم، والتي تنعكس إيجابا على العملية التعليمية والبحث العلمي، مبينا أن الزرقاء ستعقد عددا من الاتفاقيات العلمية والبحثية مع عدد من جامعات أندونيسيا ومن مختلف الدول.
--(بترا)
ع ض/م ف
24/01/2024 17:25:52

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