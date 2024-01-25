مذكرة تفاهم بين جامعتي الزرقاء والشافعية بأندونيسيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 24 كانون الثاني (بترا)- وقعت جامعتا الزرقاء والشافعية في اندونيسيا، مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز التبادل الأكاديمي والثقافي بين الجامعتين.
ووقع الاتفاقية، بحسب بيان لجامعة الزرقاء اليوم الأربعاء، رئيس جامعة الزرقاء الدكتور نضال الرمحي، ورئيس مجلس إدارة الجامعة الشافعية حاكم جاكرتا الدكتور فيردي فيردوس، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار الدكتور محمود أبو شعيرة، والدكتورة غيداء ابو رمان من كلية الهندسة بالجامعة، ورئيسة مجلس التعليم العالي في جاكرتا الدكتورة شيفا فيردوس.
وقدم الرمحي نبذة عن نشأة الجامعة وتطورها وكلياتها وتخصصاتها التي تواكب متطلبات سوق العمل، إضافة إلى التقنيات الحديثة التي توفرها لطلبتها ليكونوا مؤهلين لدخول سوق العمل بمهارة عالية.
وأكد أهمية التعاون العلمي والبحثي والطلابي بين جامعة الزرقاء وشركائها في العالم، والتي تنعكس إيجابا على العملية التعليمية والبحث العلمي، مبينا أن الزرقاء ستعقد عددا من الاتفاقيات العلمية والبحثية مع عدد من جامعات أندونيسيا ومن مختلف الدول.
--(بترا)
ع ض/م ف
24/01/2024 17:25:52
MENAFN25012024000117011021ID1107766129
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