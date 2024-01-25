تنقلات إدارية في وزارة الداخلية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 كانون الثاني (بترا)- قرر وزير الداخلية، مازن الفراية، إجراء تنقلات في الوزارة لاعتبارات إدارية اعتبارا من 28 الشهر الحالي.
وتضمن القرار، نقل متصرف لواء ماركا سلطان الماضي نائباً لمحافظ الطفيلة ومتصرفاً للواء قصبة الطفيلة، ونقل مساعد محافظ عجلون بدر الفواز متصرفاً للواء الرويشد بمحافظة المفرق، ونقل نائب محافظ الطفيلة ومتصرف لواء قصبة الطفيلة أحمد الزهير متصرفاً للواء الرمثا بمحافظة إربد، ونقل مساعد محافظ الزرقاء احمد الزبون متصرفاً للواء ماركا بمحافظة العاصمة، ونقل متصرف لواء البترا وائل طبيشات مساعداً لمحافظ جرش.
كما اشتمل القرار على نقل مساعد محافظ العاصمة سطام المجالي متصرفاً للواء البترا بمحافظة معان، ونقل متصرف لواء الأغوار الشمالية علي الحوامدة مساعداً لمحافظ إربد، ونقل متصرف لواء الموقر ابراهيم الوحوش مساعداً لمحافظ مادبا، ونقل متصرف لواء الرويشد مصطفى الخليفات متصرفاً للواء الموقر بمحافظة العاصمة، ونقل متصرف لواء الرمثا بكر الخنان مساعداً لمحافظ إربد، ونقل مساعد محافظ المفرق خالد كساسبة متصرفاً للواء الأغوار الشمالية بمحافظة إربد .
--(بترا)
را/ن ح/رق
24/01/2024 16:54:46
MENAFN25012024000117011021ID1107766128
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