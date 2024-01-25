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تنقلات إدارية في وزارة الداخلية

1/25/2024 2:56:02 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الثاني (بترا)- قرر وزير الداخلية، مازن الفراية، إجراء تنقلات في الوزارة لاعتبارات إدارية اعتبارا من 28 الشهر الحالي.
وتضمن القرار، نقل متصرف لواء ماركا سلطان الماضي نائباً لمحافظ ‏الطفيلة ومتصرفاً للواء قصبة الطفيلة، ‏ونقل مساعد محافظ عجلون بدر الفواز متصرفاً للواء ‏الرويشد بمحافظة المفرق، ‏ونقل نائب محافظ الطفيلة ومتصرف لواء قصبة الطفيلة أحمد الزهير متصرفاً للواء الرمثا بمحافظة إربد، ‏ونقل مساعد محافظ الزرقاء احمد الزبون متصرفاً ‏للواء ماركا بمحافظة العاصمة، ‏ونقل متصرف لواء البترا وائل طبيشات مساعداً ‏لمحافظ جرش.
كما اشتمل القرار على ‏نقل مساعد محافظ العاصمة سطام المجالي متصرفاً للواء ‏البترا بمحافظة معان، و‏نقل متصرف لواء الأغوار الشمالية علي الحوامدة ‏مساعداً لمحافظ إربد، ‏ونقل متصرف لواء الموقر ابراهيم الوحوش مساعداً ‏لمحافظ مادبا، ‏ونقل متصرف لواء الرويشد مصطفى الخليفات متصرفاً ‏للواء الموقر بمحافظة العاصمة، ‏ونقل متصرف لواء الرمثا بكر الخنان مساعداً لمحافظ ‏إربد، ‏ونقل مساعد محافظ المفرق خالد كساسبة متصرفاً للواء ‏الأغوار الشمالية بمحافظة إربد .‏
--(بترا)
را/ن ح/رق
24/01/2024 16:54:46

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