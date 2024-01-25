تنقلات إدارية في وزارة الداخلية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الثاني (بترا)- قرر وزير الداخلية، مازن الفراية، إجراء تنقلات في الوزارة لاعتبارات إدارية اعتبارا من 28 الشهر الحالي.

وتضمن القرار، نقل متصرف لواء ماركا سلطان الماضي نائباً لمحافظ ‏الطفيلة ومتصرفاً للواء قصبة الطفيلة، ‏ونقل مساعد محافظ عجلون بدر الفواز متصرفاً للواء ‏الرويشد بمحافظة المفرق، ‏ونقل نائب محافظ الطفيلة ومتصرف لواء قصبة الطفيلة أحمد الزهير متصرفاً للواء الرمثا بمحافظة إربد، ‏ونقل مساعد محافظ الزرقاء احمد الزبون متصرفاً ‏للواء ماركا بمحافظة العاصمة، ‏ونقل متصرف لواء البترا وائل طبيشات مساعداً ‏لمحافظ جرش.

كما اشتمل القرار على ‏نقل مساعد محافظ العاصمة سطام المجالي متصرفاً للواء ‏البترا بمحافظة معان، و‏نقل متصرف لواء الأغوار الشمالية علي الحوامدة ‏مساعداً لمحافظ إربد، ‏ونقل متصرف لواء الموقر ابراهيم الوحوش مساعداً ‏لمحافظ مادبا، ‏ونقل متصرف لواء الرويشد مصطفى الخليفات متصرفاً ‏للواء الموقر بمحافظة العاصمة، ‏ونقل متصرف لواء الرمثا بكر الخنان مساعداً لمحافظ ‏إربد، ‏ونقل مساعد محافظ المفرق خالد كساسبة متصرفاً للواء ‏الأغوار الشمالية بمحافظة إربد .‏

--(بترا)

را/ن ح/رق

24/01/2024 16:54:46