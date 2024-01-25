بحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة وبنغلاديش

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 كانون الثاني (بترا)-دعا نائب رئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب خلال لقائه اليوم الاربعاء، سفيرة بنغلاديش لدى المملكة ناهدة سبحان، إلى إقامة شراكات قوية للإرتقاء بمستوى التبادل التجاري بين البلدين.
وأكد الخطيب أهمية تطوير آفاق جديدة لعلاقات البلدين الاقتصادية وتعزيزها على مستوى مؤسسات القطاع الخاص، وتوسيع مبادلاتهما التجارية، وضرورة تطوير فرص التعاون بين أصحاب الأعمال، لا سيما بالقطاعات الواعدة.
وحسب بيان للغرفة، أشار الخطيب إلى ضرورة دعم فرص التعاون السياحي القائم بين البلدين، وإمكانية الربط بين شركات ووكلاء السياحة والسفر في كلا البلدين لترويجهما سياحياً، مشيراً الى أهمية التوقيع على مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة عمان ونظيراتها في بنغلاديش لتعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات.
ودعا الخطيب لتنظيم معرض تجاري لبنغلاديش في المملكة، وتكثيف الزيارات وتبادل الوفود بين البلدين لتنمية العلاقات التجارية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لديهما.
من جهتها، أعربت السفيرة سبحان عن تقديرها لدور الغرفة وجهودها الحثيثة لتعزيز علاقات التعاون في المجالات الاقتصادية، ودفع العلاقات الثنائية إلى مرحلة جديدة من التعاون، خصوصا في الميادين الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مؤكدة اهتمام بلادها في المضي قدما في تعزيز علاقاتها مع الأردن.
وأكدت أن العلاقة التي تربط البلدين الصديقين ستسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين من خلال الدور الذي يقوم به قطاع الأعمال في جذب المزيد من الاستثمارات وخاصة الاستثمارات الزراعية في بنغلاديش.
وأشارت إلى المجال الواسع لتعزيز التعاون السياحي بين البلدين، خاصة في ظل وجود العديد من المواقع الأثرية الرئيسية في الأردن، والتي تعد من بين أقدم الحضارات في العالم، إضافة إلى العديد من المواقع الدينية.
ودعت إلى تنظيم زيارة لوفد تجاري أردني إلى بنغلاديش، بترتيب من السفارة وغرفة تجارة عمان، إضافة لتوقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة عمان ونظيرتها في دكا، مشيرة إلى وجود اتحاد لغرف الصناعة والتجارة ببلادها على مستوى الدولة.
بدوره، أشار مدير عام الغرفة هشام الدويك، إلى ضرورة التواصل مع غرفة تجارة عمان للمساعدة في الترويج لمنتجات البلدين، مؤكداً استعداد الغرفة لتعميم جميع المعلومات حول البضائع المصنوعة في بنغلاديش على التجار والمستوردين الأردنيين من خلال موقع الغرفة الإلكتروني.
ولفت الدويك إلى دور الأردن الريادي في مجال إنتاج الأدوية، وامكانية التعاون في مجال تصدير الدواء إلى بنغلاديش، إضافة إلى تسويق التمور وأملاح البحر الميت وزيت الزيتون.
--(بترا)
س ص/ ف م/ف ق
24/01/2024 16:50:10
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