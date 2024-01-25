بحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة وبنغلاديش

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الثاني (بترا)-دعا نائب رئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب خلال لقائه اليوم الاربعاء، سفيرة بنغلاديش لدى المملكة ناهدة سبحان، إلى إقامة شراكات قوية للإرتقاء بمستوى التبادل التجاري بين البلدين.

وأكد الخطيب أهمية تطوير آفاق جديدة لعلاقات البلدين الاقتصادية وتعزيزها على مستوى مؤسسات القطاع الخاص، وتوسيع مبادلاتهما التجارية، وضرورة تطوير فرص التعاون بين أصحاب الأعمال، لا سيما بالقطاعات الواعدة.

وحسب بيان للغرفة، أشار الخطيب إلى ضرورة دعم فرص التعاون السياحي القائم بين البلدين، وإمكانية الربط بين شركات ووكلاء السياحة والسفر في كلا البلدين لترويجهما سياحياً، مشيراً الى أهمية التوقيع على مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة عمان ونظيراتها في بنغلاديش لتعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات.

ودعا الخطيب لتنظيم معرض تجاري لبنغلاديش في المملكة، وتكثيف الزيارات وتبادل الوفود بين البلدين لتنمية العلاقات التجارية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لديهما.

من جهتها، أعربت السفيرة سبحان عن تقديرها لدور الغرفة وجهودها الحثيثة لتعزيز علاقات التعاون في المجالات الاقتصادية، ودفع العلاقات الثنائية إلى مرحلة جديدة من التعاون، خصوصا في الميادين الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مؤكدة اهتمام بلادها في المضي قدما في تعزيز علاقاتها مع الأردن.

وأكدت أن العلاقة التي تربط البلدين الصديقين ستسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين من خلال الدور الذي يقوم به قطاع الأعمال في جذب المزيد من الاستثمارات وخاصة الاستثمارات الزراعية في بنغلاديش.

وأشارت إلى المجال الواسع لتعزيز التعاون السياحي بين البلدين، خاصة في ظل وجود العديد من المواقع الأثرية الرئيسية في الأردن، والتي تعد من بين أقدم الحضارات في العالم، إضافة إلى العديد من المواقع الدينية.

ودعت إلى تنظيم زيارة لوفد تجاري أردني إلى بنغلاديش، بترتيب من السفارة وغرفة تجارة عمان، إضافة لتوقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة عمان ونظيرتها في دكا، مشيرة إلى وجود اتحاد لغرف الصناعة والتجارة ببلادها على مستوى الدولة.

بدوره، أشار مدير عام الغرفة هشام الدويك، إلى ضرورة التواصل مع غرفة تجارة عمان للمساعدة في الترويج لمنتجات البلدين، مؤكداً استعداد الغرفة لتعميم جميع المعلومات حول البضائع المصنوعة في بنغلاديش على التجار والمستوردين الأردنيين من خلال موقع الغرفة الإلكتروني.

ولفت الدويك إلى دور الأردن الريادي في مجال إنتاج الأدوية، وامكانية التعاون في مجال تصدير الدواء إلى بنغلاديش، إضافة إلى تسويق التمور وأملاح البحر الميت وزيت الزيتون.

--(بترا)

س ص/ ف م/ف ق

24/01/2024 16:50:10