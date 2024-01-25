الأوراق المالية : عطاء لنظام إلكتروني للرقابة على التداول

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الثاني (بترا)- أعلن رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور عادل بينو، عن مشروع تعمل عليه الهيئة خلال العام الحالي، لزيادة السيولة في سوق عمّان المالي، موضحا أن الهيئة تسعى لتطوير سوق السندات، سواء حكومية أو المصدرة من شركات المساهمة العامة.

وقال بينو خلال لقاء مع صحفيين اليوم الاربعاء، إنه توجد مشاريع تعكف الهيئة عليها حاليا، وستبدأ السنة الحالية بتطبيقها كإدخال آلية صانع السوق للتداول مما سيؤدي لزيادة السيولة في السوق.

وأضاف أن الهيئة تعمل على "البيئة التشريعية والبنية التحتية الفنية" الخاصة بآلية صانع السوق، موضحا إن اللقاء يهدف إلى التوعية بإجراءات التداول في سوق عمّان المالي.

وأشار إلى العمل على تطوير حوكمة الشركات المدرجة في سوق عمان المالي أو حتى بشركات الوساطة المالية، مشيرا إلى السعي لجذب الاستثمار الأجنبي، وذلك بالالتزام بالمعايير الأجنبية، لافتا إلى ضرورة الاهتمام بحماية المستثمرين الصغار بشكل خاص مما يتطلب مراقبة التداول لمنع التلاعب بالأسعار.

وقال إن الهيئة تعمل على عطاء لنظام إلكتروني للرقابة على التداول، مشيرا إلى إلى إبلاغ شركة يرسو العطاء عليها بتكلفة تقريبية تبلغ 1.260 مليون دينار، بهدف عكس معلومات دقيقة عن حركة الأسهم، متوقعا تطبيق النظام خلال النصف الأول من العام الحالي.

وقال إن الهيئة تعمل على تعزيز الوعي العام بأهمية حماية البيئة الاستثمارية وتوعية الجمهور بأهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تنظيم الفعاليات والمؤتمرات والندوات والحملات التوعوية المختلفة، إضافة إلى تطوير القنوات الإعلامية والتواصل الاجتماعي للهيئة، وتوسيع الشراكات الوطنية والدولية، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة، من خلال توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتبادل الخبرات والمعلومات، وتنظيم اللقاءات والزيارات الرسمية والفعاليات المشتركة.

اما على صعيد الإنجازات في المجال التقني والخدمات الإلكترونية، فقد تم إطلاق النافذة الإلكترونية الموحدة لتقديم خدمات إلكترونية تفاعلية، وتطوير الموقع الإلكتروني الداخلي، وتفعيل خدمات الدفع الإلكتروني، وأتمتة امتحان الاعتماد، وإنشاء نظام قيد مدققي الحسابات في سجل الهيئة، وتحديث البنية التحتية التقنية بهدف تحسين الأداء العام وتوفير بيئة تقنية آمنة ومتطورة للهيئة.

وبين أن عدد الشركات المدرجة في سوق عمان المالي يبلغ قرابة 170 شركة، وقيمة الأوراق المالية المدرجة في السوق المحلي قرابة 20 مليار دينار، فيما يوجد قرابة 50 شركة وساطة بالسوق المحلي.

وأوضح أنه يوجد في الأردن، نحو 23 شركة مرخصة من الهيئة تعمل في البورصة الأجنبية، قائلا "لا ننصح من لا خبرة لديه بالاستثمار بهذا المجال".

وحول تأثير الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قال إن لها "تبعات سلبية اقتصاديا لكن رأينا أيضا آثار إيجابية كتوجه المستهلك للسلع المحلية" ما يعزز من عمل الشركات ويتطلب دعمها وتمويلها لتطوير عملها.

ودعا بينو الإعلاميين إلى متابعة التقارير التي تتناول المستجدات الإقليمية والدولية بالتسجيل في المواقع الإلكترونية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومجلس الاستقرار المالي ، وبنك التسويات الدولية، والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، والاطلاع على المقالات والأبحاث الأكاديمية المنشورة في المجلات العلمية المتخصصة، إضافة إلى موقع هيئة الأوراق المالية، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، بما فيها قناتها على واتساب التي أطلقت رسميا اليوم، ومواقع مؤسسات السوق البورصة والمركز، والبنك المركزي، ومراقبة الشركات، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ومركز الأمن السيبراني.

--(بترا)

رش/ ف م/ف ق

24/01/2024 16:39:52