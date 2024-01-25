الزراعة توقع اتفاقية لإنشاء مكتب إقليمي لمركز أكساد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 كانون الثاني (بترا) رندا حتامله - وقعت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، اتفاقية لإنشاء مكتب إقليمي للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والقاحلة "أكساد" التابع لجامعة الدول العربية.
وقال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات خلال توقيعه الاتفاقية في مبنى الوزارة، إن وجود مكتب إقليمي لأكساد يشكل إضافة مهمة لدعم وتطوير القطاع الزراعي، ويساعد في تنفيذ خطط التطوير للقطاع.
وأشار إلى الحاجة إلى وجود دراسات ومشاريع تدعم التعامل مع المياه وزيادة الرقعة الخضراء والثروة الحيوانية، في إطار التغيرات المناخية وأثرها الكبير.
من جانبه، قال مدير عام مركز "أكساد" الدكتور نصر الدين عبيد، إن الأردن من أوائل الدول العربية الموقعة على اتفاقية إنشاء المركز والمؤسسة له، مؤكدا أن علاقات التعاون بين الجانبين لم تنقطع يوما بل تتوسع وتتطور باستمرار.
وأشار إلى تنفيذ عدد من المشاريع التنموية المشتركة ومنها: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة في البادية الأردنية باستعمال تقنيات حصاد مياه الأمطار، وإقامة مناطق رائدة في صبحا وصبحية والصرة، بهدف حماية بادية المفرق من آثار الانجراف الريجي والمائي، إدارة مياه الري باستخدام النموذج الرياضي (AquaCrop)، وخفض نفوق مواليد الإبل وتطوير عمليات خدم بساتين النخيل الرأسية والأرضية لزيادة الإنتاج وتحسين النوعية في المنطقة العربية، إضافة إلى تطوير واستخدام تقانة التلقيح الاصطناعي عند المجترات الصغيرة، واستنباط أصناف من القمح والشعير عالية الإنتاجية للإجهادات الإحيائية واللاإحيائية، وتزويد الوزارة بغراس الزيتون والأشجار المثمرة، ومدارس المزارعين الحقلية للإدارة المتكاملة لمكافحة سوسة النخيل، وتجارب الكفاءة الإنتاجية العربية للقمح والشعير.
--(بترا)
رح/ ن ح/ف ق
24/01/2024 16:30:03
MENAFN25012024000117011021ID1107766125
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