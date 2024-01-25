الزراعة توقع اتفاقية لإنشاء مكتب إقليمي لمركز أكساد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الثاني (بترا) رندا حتامله - وقعت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، اتفاقية لإنشاء مكتب إقليمي للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والقاحلة "أكساد" التابع لجامعة الدول العربية.

وقال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات خلال توقيعه الاتفاقية في مبنى الوزارة، إن وجود مكتب إقليمي لأكساد يشكل إضافة مهمة لدعم وتطوير القطاع الزراعي، ويساعد في تنفيذ خطط التطوير للقطاع.

وأشار إلى الحاجة إلى وجود دراسات ومشاريع تدعم التعامل مع المياه وزيادة الرقعة الخضراء والثروة الحيوانية، في إطار التغيرات المناخية وأثرها الكبير.

من جانبه، قال مدير عام مركز "أكساد" الدكتور نصر الدين عبيد، إن الأردن من أوائل الدول العربية الموقعة على اتفاقية إنشاء المركز والمؤسسة له، مؤكدا أن علاقات التعاون بين الجانبين لم تنقطع يوما بل تتوسع وتتطور باستمرار.

وأشار إلى تنفيذ عدد من المشاريع التنموية المشتركة ومنها: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة في البادية الأردنية باستعمال تقنيات حصاد مياه الأمطار، وإقامة مناطق رائدة في صبحا وصبحية والصرة، بهدف حماية بادية المفرق من آثار الانجراف الريجي والمائي، إدارة مياه الري باستخدام النموذج الرياضي (AquaCrop)، وخفض نفوق مواليد الإبل وتطوير عمليات خدم بساتين النخيل الرأسية والأرضية لزيادة الإنتاج وتحسين النوعية في المنطقة العربية، إضافة إلى تطوير واستخدام تقانة التلقيح الاصطناعي عند المجترات الصغيرة، واستنباط أصناف من القمح والشعير عالية الإنتاجية للإجهادات الإحيائية واللاإحيائية، وتزويد الوزارة بغراس الزيتون والأشجار المثمرة، ومدارس المزارعين الحقلية للإدارة المتكاملة لمكافحة سوسة النخيل، وتجارب الكفاءة الإنتاجية العربية للقمح والشعير.

--(بترا)

رح/ ن ح/ف ق

24/01/2024 16:30:03