محاضرة تناقش موقف الفيلسوف الألماني هابرماس من الحرب على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الثاني (بترا)- ناقشت محاضرة ألقاها الباحث في علم الاجتماع الدكتور كمال ميرزا، مساء أمس الثلاثاء في مقر الجمعية الفلسفية الأردنية، موقف الفيلسوف وعالم الاجتماع الألماني يورغن هابرماس من العدوان الإسرائيلي وحربه على غزة.

وجاءت المحاضرة على خلفية البيان الذي وقّعه أخيرا "هابرماس" مع مجموعة من الأكاديميين والمفكرين الألمان بعنوان "مبادئ للتضامن"، والذي أنكر فيه على المتظاهرين الألمان المتعاطفين مع غزّة إطلاقهم وصف "الإبادة الجماعية" على ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، واعتبار ذلك ضربا من "معاداة السامية" التي تتنافى مع كون اليهود جزء لا يتجزأ من الحياة الألمانية، وبما يهدد وحدة وتضامن ألمانيا الاتحادية.

وفي المحاضرة التي حملت عنوان "هابرماس وغزّة: هل أصيب وريث مدرسة فرانكفورت بالخَرَف"، وأدارتها عضو الهيئة الإدارية في الجمعية الدكتورة لينا الجزراوي، لفت الدكتور ميرزا الى أن "هابرماس" الذي يبلغ حاليا 94 عاما لم يصب بالخرف، إلا أنّ موقفه من الشعب الفلسطيني ومن غزّة "متسق تماما" على ثلاثة مستويات: متسق في سياق الحضارة الرأسمالية الغربية، أو حضارة التنوير/ الحداثة، ومتسق

في سياق "مدرسة فرانكفورت" التي يعتبر "هابرماس" وريثها الحالي، ومتسق مع فلسفة وطروحات "هابرماس" نفسه.

وبين في محاضرته التي حضرها عدد كبير من المثقفين والمهتمين، أن المستوى الأول يتمثل بأنّ القتل والدمار والعنف والاستلاب والاستبعاد والعنصرية والإمبريالية والتطرّف والإرهاب هي وجوديا (أنطولوجيا) ومعرفيا (ابستمولوجيا) ونفسيا (سيكولوجيا) سمة ونزعة جوهرية في أصل ما يسمّى الحضارة الرأسمالية الغربية، أو حضارة "الرجل الأبيض"، بتنويرها ومشروع حداثتها، وليست مجرد أنماط هامشية أو شاذة خارجة على أصل المسار التاريخي لهذه الحضارة، وانها اختزلت الإنسان في ظل سيادة النزعة المادية.

وفيما يتعلق بالمستوى الثاني، أوضح أن مدرسة فرانكفورت هي "فلسفة اجتماعية"، مشيرا إلى أن علم الاجتماع الحديث هو العلم الذي يدرس المجتمع الرأسمالي الصناعي الغربي، أي المجتمعات التعاقدية، المنضدّة طبقيا، والتي حلّت فيها علاقات الإنتاج الرأسمالية مكان جميع أشكال العلاقات الاجتماعية السابقة، وتسود فيها مرجعية "المصنع والسوق".

أما ما يتعلق بالمستوى الثالث، أوضح أنّ "هابرماس" يميّز بين ثلاثة أنواع من "المصالح المعرفية"، فهناك "مصلحة تقنية" مرتبطة بالعمل تفضي إلى ظهور "العلوم الوضعية"، وهناك "مصلحة عملية" مرتبطة بالتواصل تفضي إلى "العلوم التأويلية"، وهناك مصلحة ثالثة منبثقة عن المصلحة العملية، هي مصلحة "الانعتاق والتحرر" تفضي إلى "العلوم النقدية".

وفسر أنه بحسب "هابرماس" فإن الأفعال المرتبطة بالمصلحة التقنية هي "أفعال استراتيجية" أداتية غائية عقلانية (بالمعنى المادي الترشيدي للعقلانية) يُترك للخبراء والمختصّين والتكنوقراطيين تقديرها وتقريرها، ومن جملة ذلك تقرير أهل الاختصاص من الساسة والعسكر "رد الفعل" المناسب تجاه حماس.

ولفت إلى أن "الأخلاق الكلية" التي ينادي بها "هابرماس"، هي "أخلاق إجرائية" لا يهم مضمونها الذي يعتمد على ظروف المجتمع الخاصة، مبينا أن وجهة نظر "هابرماس" تفضي إلى أنه طالما أنّ القرار بإبادة وتهجير أهالي غزّة قد تم اتخاذه من قبل حكومة خبراء وأهل اختصاص تمّ انتخابهم بطريقة حرّة وديمقراطية والمقصود هنا إسرائيل، فإنّ هذا القرار هو قرار "أخلاقي" حتى ولو كان مضمونه يعني الموت والدمار والإفناء لأهالي غزّة.

وخلص ميرزا إلى أنّ عنصرية "هابرماس" كقومي ألماني، أو كنازي مضمر، منعته من أن يرى فيما يحدث انتقال نزعة "الهيمنة" و"الاستلاب" و"الاستبعاد" الأصيلة في النظام الرأسمالي من طور النظام العالمي حيث إمبريالية الدولة القومية/ الويستفالية.. إلى طور العولمة/ النظام العالمي الجديد حيث إمبريالية الشركات التي تقوّض الدولة، وتستعمرها.

وجرى في ختام المحاضرة حوار مستفيض حول الموضوع شارك فيه عدد من الباحثين والأكاديميين.

--(بترا)

م ت/رق

24/01/2024 16:28:54