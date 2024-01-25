تربية النواب تؤكد دور التعليم في نشر مبادئ السلام

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 كانون الثاني (بترا)- أكد رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية، الدكتور بلال المومني، الدور الكبير الذي يلعبه التعليم في نشر مبادئ السلام.
وقال في بيان للجنة اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم الدولي للتعليم، إن التعليم جزء أساسي من نشر خطاب السلام، يقوم به المعلمون والمعلمات، عبر تزويدهم بمختلف المعارف والسلوكيات، ليكونوا محفزين في مجتمعاتهم في ترسيخ ثقافة السلام.
وأشار المومني إلى رؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في استعادة صدارة التعليم من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني، وزيادة فاعلية القطاع العام وازدهار القطاع الخاص.
ولفت إلى الفيديو الذي نشرته جلالة الملكة رانيا العبدالله، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، حيث كتبت جلالتها: "مدارس غزة خالية اليوم من طلابها، بدلا من الرياضيات والعلوم والفن يتعلم أطفالها في كل لحظة ان العالم لا يبالي بمعاناتهم".
--(بترا)
م خ/م ف/رق
24/01/2024 16:25:34
MENAFN25012024000117011021ID1107766123
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