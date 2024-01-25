تربية النواب تؤكد دور التعليم في نشر مبادئ السلام

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الثاني (بترا)- أكد رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية، الدكتور بلال المومني، الدور الكبير الذي يلعبه التعليم في نشر مبادئ السلام.

وقال في بيان للجنة اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم الدولي للتعليم، إن التعليم جزء أساسي من نشر خطاب السلام، يقوم به المعلمون والمعلمات، عبر تزويدهم بمختلف المعارف والسلوكيات، ليكونوا محفزين في مجتمعاتهم في ترسيخ ثقافة السلام.

وأشار المومني إلى رؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في استعادة صدارة التعليم من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني، وزيادة فاعلية القطاع العام وازدهار القطاع الخاص.

ولفت إلى الفيديو الذي نشرته جلالة الملكة رانيا العبدالله، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، حيث كتبت جلالتها: "مدارس غزة خالية اليوم من طلابها، بدلا من الرياضيات والعلوم والفن يتعلم أطفالها في كل لحظة ان العالم لا يبالي بمعاناتهم".

--(بترا)

م خ/م ف/رق

24/01/2024 16:25:34