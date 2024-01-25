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الاحتلال الإسرائيلي يحرق 8 ملايين متر مربّع من أحراج لبنان

1/25/2024 2:55:56 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 24 كانون الثاني (بترا)-أظهر تقرير رسمي اعدته وزارة البيئة اللبنانية " أن القصف الاسرائيلي بالقذائف الفوسفورية المحرمة دوليا منذ بدء المواجهات في جنوب لبنان ادى الى احتراق حوالى 8 ملايين متر مربّع من المساحات الحرجية".
وافاد التقرير" بان نتائج فحص أجرتها الوزارة على عيّنات أُخذت من تربة ثمانية مواقع جنوبية قصفها الجيش الإسرائيلي بالقذائف الفوسفورية وجود نسب كبيرة من الفوسفور في التربة وصلت إلى 40 ألف جزيئية في المليون، مقارنة مع النسبة الطبيعية التي تبلغ حوالي 100 جزيئية في المليون، أي بزيادة 400 ضعف وهو ما يؤثّر في سلامة الزراعة في تلك التربة الملوّثة التي تحتاج إلى سنوات طويلة لتنظيفها".
وكانت الوزارة احصت في تقرير سابق احتراق حوالي 40 ألف شجرة زيتون في كل البلدات الحدودية من يارون وعيترون إلى ميس الجبل وكفركلا وحولا والخيام وسهلَي الوزاني والخيام".
--(بترا)
ف ج/ ف ق
24/01/2024 16:23:58

MENAFN25012024000117011021ID1107766122

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