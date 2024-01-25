الاحتلال الإسرائيلي يحرق 8 ملايين متر مربّع من أحراج لبنان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 24 كانون الثاني (بترا)-أظهر تقرير رسمي اعدته وزارة البيئة اللبنانية " أن القصف الاسرائيلي بالقذائف الفوسفورية المحرمة دوليا منذ بدء المواجهات في جنوب لبنان ادى الى احتراق حوالى 8 ملايين متر مربّع من المساحات الحرجية".
وافاد التقرير" بان نتائج فحص أجرتها الوزارة على عيّنات أُخذت من تربة ثمانية مواقع جنوبية قصفها الجيش الإسرائيلي بالقذائف الفوسفورية وجود نسب كبيرة من الفوسفور في التربة وصلت إلى 40 ألف جزيئية في المليون، مقارنة مع النسبة الطبيعية التي تبلغ حوالي 100 جزيئية في المليون، أي بزيادة 400 ضعف وهو ما يؤثّر في سلامة الزراعة في تلك التربة الملوّثة التي تحتاج إلى سنوات طويلة لتنظيفها".
وكانت الوزارة احصت في تقرير سابق احتراق حوالي 40 ألف شجرة زيتون في كل البلدات الحدودية من يارون وعيترون إلى ميس الجبل وكفركلا وحولا والخيام وسهلَي الوزاني والخيام".
--(بترا)
ف ج/ ف ق
24/01/2024 16:23:58
MENAFN25012024000117011021ID1107766122
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