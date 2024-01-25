المجلس القطاعي للسياحة يناقش تحديات القطاع

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الثاني (بترا)- أكد نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين محمد البلبيسي، أهمية تنمية إمكانات الأردن ليصبح أفضل الوجهات السياحية للباحثين عن تجارب عالمية المستوى خاصة في ظل المستجدات الإقليمية.

وبحسب بيان للجمعية اليوم الأربعاء، أكد البلبيسي خلال الاجتماع الأول لمجلس القطاع السياحي أهمية تنشيط القطاع، الذي يعد أحد الأدوات المهمة لتنشيط عجلة النمو، ويتمتع بإمكانات كبيرة ومتميزة، وجاذبة لاهتمام السياح، ما يتطلب المضي قدما بمسيرة النمو والحفاظ على النمو القياسي الذي شهده القطاع السياحي في العام الماضي، والعمل على الاستغلال الأمثل للإمكانات السياحية في القطاع السياحي الأردني.

من جهته، أكد أمين صندوق جمعية رجال الأعمال الأردنيين ميشيل نزال، بحضور مدير عام الجمعية طارق حجازي، وعدد من أعضائها والعاملين في القطاع السياحي، أهمية وضع خطط واستراتيجيات لتعزيز الفرص والمشاريع الاستثمارية المتنوعة في القطاع السياحي، والتفكير بأنواع سياحة جديدة تسهم بالخروج من حالة الركود في القطاع، وتفادي الأزمات التي تؤثر على القطاع، وتذليل تحدياته.

وأشار إلى مدى تأثر القطاع السياحي في العدوان على قطاع غزة، حيث انخفضت أعداد المجموعات السياحية القادمة إلى المملكة خاصة الأوروبية منها، كما تضرر قطاع الأدلاء والنقل السياحي بنحو 70 – 80 بالمئة، وتضررت المكاتب السياحية بشكل كبير، مؤكدا أن استمرار العداون على القطاع سيكبد القطاع خسائر باهظة تفوق خسائر أزمة كورونا.

كما بحث أعضاء الجمعية والحضور مجموعة من التوصيات لاستمرارية القطاع السياحي في المملكة، حيث تتضمن تجهيز فوري للبنية التحتية للمواقع السياحية والأثرية، ومنح الحوافز في المناطق التنموية لإنشاء مشاريع سياحية، وتأجيل القروض وتخفيض الفوائد وإعادة النظر فيها، وتكثيف حملات الترويج للفرص والمشاريع الاستثمارية المتنوعة في القطاع السياحي، وتقديم الدعم الحكومي لضمان استمرارية القطاع.

كما تتضمن تقديم التسهيلات على التأشيرات السياحية وترخيص تذاكر الطيران لجذب السياح إلى المملكة، وتوقيع المزيد من الاتفاقيات التي تضمن الدخول الى أسواق غير تقليدية سياحيا، ووضع معايير وقواعد عالمية المستوى لقطاع السياحة في الأردن.

وأكد المجلس القطاعي السياحي في الجمعية استمرارية انعقاده لبحث جميع التحديات التي تواجه قطاع السياحة في المملكة والنهوض في القطاع.

--(بترا )

و ر/م ف

24/01/2024 16:13:54