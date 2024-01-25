السياحة العالمية تغير اسمها إلى منظمة الأمم المتحدة للسياحة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 كانون الثاني (بترا)- أعلنت منظمة السياحة العالمية، اليوم الأربعاء، أنها ستغير اسمها ليصبح منظمة الأمم المتحدة للسياحة "UN Tourism"؛ لجعل ارتباطها بالأمم المتحدة أكثر وضوحا.
وقالت المنظمة في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب)، إن الاسم الجديد سيسمح لها بالابتعاد عن الأسماء المختصرة، وجعل صورتها أقرب إلى أذهان الناس وليتم التعرف عليها بشكل أفضل.
وأنشئت المنظمة وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة ومقرها مدريد، عام 1974 من أجل تطوير وترويج السياحة في العالم ويقودها منذ 2018 الجورجي زوراب بولوليكاشفيلي، وتضم 160 دولة، ولها مكاتب إقليمية في اليابان والمملكة العربية السعودية والبرازيل والمغرب، إضافة إلى مقرها الرئيسي في العاصمة الإسبانية.
وتنشر المنظمة بانتظام تقديرات وتوقعاتها بشأن الحركة السياحية في كل منطقة وبلد.
--(بترا)
رصد/ي ف/رق
24/01/2024 16:10:55
MENAFN25012024000117011021ID1107766120
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