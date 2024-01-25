السياحة العالمية تغير اسمها إلى منظمة الأمم المتحدة للسياحة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الثاني (بترا)- أعلنت منظمة السياحة العالمية، اليوم الأربعاء، أنها ستغير اسمها ليصبح منظمة الأمم المتحدة للسياحة "UN Tourism"؛ لجعل ارتباطها بالأمم المتحدة أكثر وضوحا.

وقالت المنظمة في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب)، إن الاسم الجديد سيسمح لها بالابتعاد عن الأسماء المختصرة، وجعل صورتها أقرب إلى أذهان الناس وليتم التعرف عليها بشكل أفضل.

وأنشئت المنظمة وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة ومقرها مدريد، عام 1974 من أجل تطوير وترويج السياحة في العالم ويقودها منذ 2018 الجورجي زوراب بولوليكاشفيلي، وتضم 160 دولة، ولها مكاتب إقليمية في اليابان والمملكة العربية السعودية والبرازيل والمغرب، إضافة إلى مقرها الرئيسي في العاصمة الإسبانية.

وتنشر المنظمة بانتظام تقديرات وتوقعاتها بشأن الحركة السياحية في كل منطقة وبلد.

--(بترا)

رصد/ي ف/رق

24/01/2024 16:10:55