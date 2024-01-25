بحث التعاون بين الوطني للبحوث الزراعية وجمعية سيدات انرويل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
البلقاء 24 كانون الثاني (بترا)- بحث مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد، ورئيس جمعية "انرويل بترا الخيرية" دينا العلاونة، اليوم الأربعاء، سبل التعاون في تعزيز الإبتكار ونقل مخرجات المشاريع الإبتكارية للمزارعين.
وقال حداد، إن حاضنة الإبتكار وريادة الاعمال الزراعية، تعد الأولى من نوعها في المنطقة، حيث تعمل على احتضان الشباب والشابات الرياديين وتحويل أفكارهم إلى مشاريع تترجم على أرض الواقع ، خدمة للمزارعين والقطاع الزراعي.
وأشار حداد إلى رؤية التحديث الإقتصادي وإطلاق الإمكانات المستقبلية، التي يوليها جلالة الملك جل اهتمامه، وستشكل خارطة طريق للمركز لتعزيز الإبتكار وفرص الإستثمار والإستدامة الزراعية.
وثمنت رئيس الجمعية، دور المركز الريادي في دعم الإبتكار الزراعي وتمكين أفكار الشباب، لافتة إلى دور الجمعية في دعم المشاريع الإبتكارية والإنتاجية على امتداد أرض الوطن.
وأكدت العلاونة خلال اللقاء، الاستعداد لدعم أحد مشاريع حاضنة الابتكار وريادة الإعمال الزراعية، مشروع (zero West Garden) ، الذي يعنى بتربية أنواع معينة من ديدان الأرض التي بدورها تتغذى على المخلفات العضوية، وتنتج سمادا عضويا يسمى "الفيرميكومبوست العضوي" وهو من أجود أنواع الأسمدة العضوية.
وقالت العلاونة إن هذا الدعم يهدف إلى توظيف ونقل مخرجات المشروع إلى 3 مزارع ريادية، لتعظيم الإستفادة من المشروع وتعزيز إستخدام الأسمدة العضوية.
--(بترا)
ون/ف م/ف ق
24/01/2024 15:26:59
MENAFN25012024000117011021ID1107766119
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