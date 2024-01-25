بحث التعاون بين الوطني للبحوث الزراعية وجمعية سيدات انرويل

MENAFN - Jordan News Agency)

البلقاء 24 كانون الثاني (بترا)- بحث مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد، ورئيس جمعية "انرويل بترا الخيرية" دينا العلاونة، اليوم الأربعاء، سبل التعاون في تعزيز الإبتكار ونقل مخرجات المشاريع الإبتكارية للمزارعين.

وقال حداد، إن حاضنة الإبتكار وريادة الاعمال الزراعية، تعد الأولى من نوعها في المنطقة، حيث تعمل على احتضان الشباب والشابات الرياديين وتحويل أفكارهم إلى مشاريع تترجم على أرض الواقع ، خدمة للمزارعين والقطاع الزراعي.

وأشار حداد إلى رؤية التحديث الإقتصادي وإطلاق الإمكانات المستقبلية، التي يوليها جلالة الملك جل اهتمامه، وستشكل خارطة طريق للمركز لتعزيز الإبتكار وفرص الإستثمار والإستدامة الزراعية.

وثمنت رئيس الجمعية، دور المركز الريادي في دعم الإبتكار الزراعي وتمكين أفكار الشباب، لافتة إلى دور الجمعية في دعم المشاريع الإبتكارية والإنتاجية على امتداد أرض الوطن.

وأكدت العلاونة خلال اللقاء، الاستعداد لدعم أحد مشاريع حاضنة الابتكار وريادة الإعمال الزراعية، مشروع (zero West Garden) ، الذي يعنى بتربية أنواع معينة من ديدان الأرض التي بدورها تتغذى على المخلفات العضوية، وتنتج سمادا عضويا يسمى "الفيرميكومبوست العضوي" وهو من أجود أنواع الأسمدة العضوية.

وقالت العلاونة إن هذا الدعم يهدف إلى توظيف ونقل مخرجات المشروع إلى 3 مزارع ريادية، لتعظيم الإستفادة من المشروع وتعزيز إستخدام الأسمدة العضوية.

--(بترا)

ون/ف م/ف ق

24/01/2024 15:26:59