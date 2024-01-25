ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى حوالي 26 ألفا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 24 كانون الثاني (بترا) -ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 25 ألفا و700 شهيد و63 ألفا و740 مصابا، بحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة في غزة.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 24 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 210 شهداء و386 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".
ولليوم الـ 110 من الحرب تشهد مدن القطاع قصفا عنيفا خاصة على خان يونس، كبرى مدن جنوب قطاع غزة، وما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
--(بترا)
ي ف/ف ق
24/01/2024 15:25:10
MENAFN25012024000117011021ID1107766118
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