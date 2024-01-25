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ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى حوالي 26 ألفا

1/25/2024 2:55:53 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 24 كانون الثاني (بترا) -ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 25 ألفا و700 شهيد و63 ألفا و740 مصابا، بحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة في غزة.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 24 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 210 شهداء و386 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".
ولليوم الـ 110 من الحرب تشهد مدن القطاع قصفا عنيفا خاصة على خان يونس، كبرى مدن جنوب قطاع غزة، وما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
--(بترا)
ي ف/ف ق
24/01/2024 15:25:10

MENAFN25012024000117011021ID1107766118

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