النواب يبدأ مناقشة الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الثاني (بترا)- محمود خطاطبة- بدأ مجلس النواب، خلال جلسة عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة أحمد الصفدي، مُناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024.

وخلال الجلسة، التي حضرها رئيس الوزراء بشر الخصاونة وأعضاء من الفريق الحُكومي، وترأس جانبًا منها النائب الأول لرئيس المجلس عبدالرحيم المعايعة، تم فيها الاستماع إلى رد النواب على "موازنة 2024"، وتوصيات اللجنة المالية النيابية.

وتحدث في جلسة اليوم 7 نواب، إذ تم منح كل نائب يرغب بالحديث مدة 10 دقائق، و20 دقيقة للمُتحدث باسم الكُتلة النيابية، على أن تُستكمل المُناقشات يوم الأحد المُقبل.

وكان أول المتحدثين، النائب جعفر الربابعة، مُتحدثا عن كتلة الائتلاف الوطني، وقال إنه لم يصوب من توصيات تقرير ديوان المحاسبة إلا 21 بالمئة، مُضيفًا أن الإدارة هي فن الممكن، والسياسة المالية اللعب في فن الممكن أيضا.

وأكد أن العدالة إذا سادت حمت، وإذا صارت منهجا قويما انصلح حال البلاد والعباد.

وقال النائب تيسير كريشان إن الارتفاع في كلف الطاقة يُشكل عائقا رئيسيا أمام الاستثمار والمستثمرين، داعيًا إلى إعداد خطط واضحة لضبط الانفاق الحكومي ومعالجة مواطن الخلل.

وبينت النائب ميادة شريم أن "موازنة 2024" تتضمن مؤشرا خطيرا يتعلق بخدمة الدين والذي يقارب 2 مليار دينار أي ما يتجاوز 20 بالمئة من ايرادات الموازنة.

وطالبت الحكومة بزيادة رواتب الموظفين الحكوميين والعسكريين، فضلا عن إعادة النظر برواتب المتقاعدين العسكريين.

وقال النائب نضال الحياري: "أرى أمامي حكومة مُقدّرة قدمت الكثير، فهم أبناء الوطن كما نحن"، مضيفًا "نعلم أن 70 بالمئة من إيرادات الدولة تذهب رواتب".

وتابع أن الأردن مر بأزمات كثيرة، فكان مضيافا لكل الوطن العربي، ثم جاءت جائحة فيروس كورونا، وتلتها الحرب الروسية الأوكرانية، والعدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدًا أن هذه المنطقة تدفع ثمن كل الأزمات.

الى ذلك، قال النائب غازي السرحان، إن هذه الموازنة ما تزال تواجه مشاكل المديونية ومشكلتي الفقر والبطالة، داعيا الحكومة إلى الأخذ بعين الاعتبار بأن البادية الأردنية تمتاز بكثرة خيراتها ومصادرها.

وأوضح أن الحدود الشمالية تتعرض لأعمال إجرامية منظمة لتهريب المخدرات والأسلحة، مؤكدًا أنها عمليات مُمنهجة يقف خلفها مليشيات وعصابات مُنظمة مدعومة من جهات عديدة، مشددا على أن ذلك يتطلب من الجميع الوقوف بحزم خلف القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، للدفاع عن الأردن بالمُهج والأرواح.

وأشار النائب جميل العشوش إلى التحديات التي يواجها الأردن، كقلة المياه والبطالة وعجز المالية، داعيًا الحُكومة إلى ضرورة وضع خطط طويلة الأمد.

ودعا الحُكومة إلى وضع خطط اقتصادية قصيرة الأجل، مُرتبطة بخطط طويلة الأجل لاستراتيجية مُقدرة بالنهوض بالاقتصاد الوطني، والاعتماد على مُقدرات الأردن.

وقال النائب راشد الشوحة "لقد توارث الهاشميون قضية الدفاع عن فلسطين جيلًا بعد جيل، إلى أن وصلت إلى حامي القدس والمقدسات جلالة الملك عبدالله الثاني، فكانت قضيته الأولى، مُدافعًا عنها في مختلف بقاع الأرض".

وأوضح أن المبلغ المرصود للمشاريع الرأسمالية للعام 2024، يبلغ 73 مليون دينار، وهو متواضع جدًا، ولا تعكس طموحا في التخفيف من نسب البطالة.

--(بترا)

م خ/م ف/ف ق

24/01/2024 15:20:05