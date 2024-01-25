الخارجية تعزي بضحايا الانهيار الجبلي والزلزال في الصين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 كانون الثاني (بترا)- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديقة بضحايا الانهيار الجبلي في مقاطعة يونان جنوب غرب الصين، والزلزال الذي ضرب مدينة ووشي في مقاطعة جيجيانغ شرق الصين، وأسفرا عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، تعاطف وتضامن المملكة مع حكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديقة، معرباً عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
--(بترا)
ص خ/ اح
24/01/2024 15:02:01
MENAFN25012024000117011021ID1107766116
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.