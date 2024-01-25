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الخارجية تعزي بضحايا الانهيار الجبلي والزلزال في الصين

1/25/2024 2:55:48 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الثاني (بترا)- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديقة بضحايا الانهيار الجبلي في مقاطعة يونان جنوب غرب الصين، والزلزال الذي ضرب مدينة ووشي في مقاطعة جيجيانغ شرق الصين، وأسفرا عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، تعاطف وتضامن المملكة مع حكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديقة، معرباً عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
--(بترا)
ص خ/ اح
24/01/2024 15:02:01

MENAFN25012024000117011021ID1107766116

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