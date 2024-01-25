منتدى الاستراتيجيات يصدر ورقة حول تحديات الاقتصاد الأردني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الثاني (بترا)- أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني، ورقة "بإيجاز" بعنوان "مخاطر الأردن بعد الحرب على غزة، هل تغيرت أو بقيت كما هي؟"، بهدف تسليط الضوء على المخاطر المتوقعة على الأردن في ظل تداعيات العدوان على قطاع غزة، ومقارنتها مع المخاطر التي رصدها المنتدى الاقتصادي العالمي في تقريره "المخاطر العالمية لعام 2024"، خاصة وأن نتائج هذا التقرير لم تغطِ الربع الأخير من العام 2024.

وأشارت الورقة، إلى أنه وفق نتائج تقرير المخاطر العالمية 2024، فإن خطر "المعلومات الخاطئة والمضلّلة" جاء من بين أكثر المخاطر تهديداً للاقتصاد العالمي على المدى القريب، في حين جاء خطر "تغيرات الطقس القاسية" الأهم على المدى البعيد.

وفيما يتعلق بالأردن، أظهر تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، أن خطر البطالة هو الأبرز من بين المخاطر الخمسة المتوقع أن تكون الأكثر تأثيرا على الاقتصاد الأردني في العامين المقبلين، تلاها كل من الدين العام، والتضخم، والانكماش الاقتصادي، والأمراض المعدية.

ونظراً لكون استطلاع تقرير المخاطر العالمية أجري قبل العدوان على قطاع غزة، الذي تسبب في إحداث العديد من التداعيات على المستويين الإقليمي والعالمي، أجرى منتدى الاستراتيجيات استطلاع رأي لأعضائه وشركائه من قادة الأعمال والمؤسسات الوطنية، لتحديد فيما إذا كان هناك اختلاف طرأ على المخاطر المتوقع أن تؤثر على الاقتصاد الاردني خلال العامين المقبلين أم لا، بالاستناد إلى تقرير المخاطر العالمية للعام 2024.

وأظهرت نتائج استطلاع منتدى الاستراتيجيات توافقاً كبيراً مع نتائج تقرير المخاطر العالمية من حيث تحديد المخاطر الأربعة الأولى، التي من المتوقع ان تواجه الاقتصاد الأردني خلال العامين المقبلين، مع اختلاف طفيف في الترتيب، فقد جرى الاتفاق على أن أبرز المخاطر هي: البطالة، وارتفاع تكاليف المعيشة (التضخم)، والدين العام، والانكماش الاقتصادي على الترتيب.

في حين جاءت المخاطر الناتجة عن النزاعات المسلحة بين الدول في المرتبة الخامسة بدلًا من الأمراض المعدية كما جاءت في تقرير المخاطر العالمية)، وهذا يعكس مدى تأثير الحرب على غزة على الاقتصاد الأردني، التي لم تشملها فترة تقرير المخاطر العالمية لعام 2024.

وفي ضوء هذه النتائج، بين منتدى الاستراتيجيات، أن المخاطر الناجمة عن البطالة والدين العام والانكماش الاقتصادي ليست ظاهرة جديدة على الاقتصاد الأردني، بل يعاني منها منذ أكثر من 10 سنوات لكن الأحداث الأخيرة وانعكاساتها قد تزيد من حدة تأثير هذه المخاطر على المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، وأبرزها: التجارة الخارجية، والأمن الغذائي، وسلاسل التوريد.

وأكد المنتدى ضرورة مضاعفة الجهود الوطنية لاتخاذ تدابير احترازية، ووضع خطط بديلة للتحوط اقتصادياً، وإجراء تقييم دوري للوضع الاقتصادي في ضوء التغيرات الأخيرة، إضافة الى قياس مستوى التقدم ومدى فعالية تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية في التخفيف من تأثير الاضطرابات الإقليمية والعالمية على الاقتصاد الوطني.

يشار إلى أن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي يحدد أهم المخاطر التي قد تواجه دول العالم على المديين القصير والبعيد، وجاءت نتائجه بناءً على استطلاع رأي خبراء وقادة رأي وأصحاب أعمال، ومؤسسات مجتمع مدني ودولي،أجريّ خلال الفترة من 4 أيلول، وحتى 9 تشرين الأول الماضي أي مع بدايات أحداث الحرب على غزة.

--(بترا)

رش/ن ح/رق

24/01/2024 14:58:10