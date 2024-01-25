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بلدية مادبا تحقق أعلى إيرادات على مستوى بلديات المملكة

1/25/2024 2:55:48 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

مادبا 24 كانون الثاني (بترا)- حققت بلدية مادبا الكبرى المرتبة الأولى على مستوى بلديات المملكة في تحسين إيراداتها وخفض نفقاتها التشغيلية بنسبة 125 بالمئة من إجمالي النفقات.
وقال رئيس البلدية عارف الرواجيح، إن الإيرادات التشغيلية للبلدية بلغت نحو 9.449 مليون دينار، وبعد الوفر الشتغيلي بلغت 7.572 مليون دينار.
وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن هذه النتائج جاءت من قبل اللجنة الفنية للمرصد المالي في تجميع وتدقيق وتحليل الوضع المالي في البلديات، واللجنة المشكلة في وزارة الإدارة المحلية، وبنك تنمية المدن والقرى بهدف الإفصاح عن الوضع المالي وأبرز نتائج ومؤشرات تسهم في ديمومة عمل القطاع واستمراريته بما يحقق المصلحة العامة وحماية الاقتصاد الوطني.
وعبر الرواجيح عن فخره بما تحقق في البلدية من نسبة في الوفر التشغيلي ما ينعكس على القدرة المالية وتعزيزها والبحث عن مشاريع جديدة، مشيرا إلى أن النتائج جاءت بناء على المعايير الدولية المحاسبية وسط شفافية عالية وموضوعية.
وبين أن هذا الإنجاز جاء نتيجة سياسة مالية ناجحة انتهجتها البلدية منذ أول يوم تسلم به المجلس صلاحياته لغايات تشغيل طواقم البلدية وتخفيف الكلف المالية عن صندوق البلدية.
يشار إلى أن البلدية حصلت قبل أشهر على جائزة البلدية الأنظف على مستوى بلديات المملكة الفئة الأولى.
--(بترا)
ج ب/م ف/ف ق
24/01/2024 14:54:23

MENAFN25012024000117011021ID1107766114

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