بلدية مادبا تحقق أعلى إيرادات على مستوى بلديات المملكة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
مادبا 24 كانون الثاني (بترا)- حققت بلدية مادبا الكبرى المرتبة الأولى على مستوى بلديات المملكة في تحسين إيراداتها وخفض نفقاتها التشغيلية بنسبة 125 بالمئة من إجمالي النفقات.
وقال رئيس البلدية عارف الرواجيح، إن الإيرادات التشغيلية للبلدية بلغت نحو 9.449 مليون دينار، وبعد الوفر الشتغيلي بلغت 7.572 مليون دينار.
وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن هذه النتائج جاءت من قبل اللجنة الفنية للمرصد المالي في تجميع وتدقيق وتحليل الوضع المالي في البلديات، واللجنة المشكلة في وزارة الإدارة المحلية، وبنك تنمية المدن والقرى بهدف الإفصاح عن الوضع المالي وأبرز نتائج ومؤشرات تسهم في ديمومة عمل القطاع واستمراريته بما يحقق المصلحة العامة وحماية الاقتصاد الوطني.
وعبر الرواجيح عن فخره بما تحقق في البلدية من نسبة في الوفر التشغيلي ما ينعكس على القدرة المالية وتعزيزها والبحث عن مشاريع جديدة، مشيرا إلى أن النتائج جاءت بناء على المعايير الدولية المحاسبية وسط شفافية عالية وموضوعية.
وبين أن هذا الإنجاز جاء نتيجة سياسة مالية ناجحة انتهجتها البلدية منذ أول يوم تسلم به المجلس صلاحياته لغايات تشغيل طواقم البلدية وتخفيف الكلف المالية عن صندوق البلدية.
يشار إلى أن البلدية حصلت قبل أشهر على جائزة البلدية الأنظف على مستوى بلديات المملكة الفئة الأولى.
--(بترا)
ج ب/م ف/ف ق
24/01/2024 14:54:23
MENAFN25012024000117011021ID1107766114
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