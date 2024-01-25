مالية النواب تعرض توصياتها حول الموازنة العامة (إعادة مصححة)

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الثاني (بترا) محمود خطاطبة- قالت اللجنة المالية النيابية، إن مُخصص فوائد الدين العام في الموازنة العامة للسنة المالية 2024، بلغ 1.980 مليار دينار، بنمو 277 مليون دينار، وبنسبة 16.2 بالمئة، مقارنة في إعادة تقدير العام 2023، بينما بلغ دعم مواد القمح 143 مليون دينار، والشعير 66 مليون دينار، والنخالة 17 مليون دينار.

وأوضح مُقرر اللجنة النائب علي الطراونة، أن عجز الموازنة، بلغ بعد المنح نحو 2.068 مليار دينار، فيما بلغ العجز قبل المنح نحو 2.792 مليار دينار، وبلغت نسبته 7.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وأعضاء من الفريق الحُكومي، تلا فيها الطراونة تقرير "مالية النواب" بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2024، وتوصياتها، بعد أن أنهت نقاشاتها.

وبين أن عدد الأُسر المُنتفعة من برامج المعونة الشهرية المُتكررة والمؤقتة، بلغ 238 ألف أُسرة بتكلفة مالية 255.2 مليون في العام 2024، في حين بلغ عدد الأفراد المُنتفعين من برامج المعونة الطارئة، ومعونات التأهيل الجسماني والتدريب والتشغيل والمُعالجة الطبية 15950 فردا، وبتكلفة 4.9 مليون دينار.

وأوصت اللجنة المالية بضرورة تحييد ارتفاع اسعار شحن السلع من المستوردات في معادلة الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات، واعتماد كلف الشحن إلى ما قبل 7 تشرين الأول الماضي، وتكثيف الرقابة على الأسواق بما يضمن استقرار اسعار السلع، وتوفير السلع في المؤسستين المدنية والعسكرية بهامش تغطية الكلفة عند الضرورة.

ودعت إلى دراسة أثر الضريبة غير المباشرة على نمو الاستهلاك والناتج المحلي الاجمالي الحقيقي مستقبلاً على أن تتخذ خطوات تسهم في معالجة هيكل الضرائب، واستئناف برامج الدعم التمويلي من قبل البنك المركزي لمستوردات السلع الغذائية، لتخفيف كلف الاقراض وانعكاسها على تخفيض اسعار السلع مع استمرار نتائح العدوان الاسرائيلي.

وأكدت ضرورة إعلام المجتمع الدولي بنتائج ما جاء في دراسة اللجنة المالية عن كلف اللجوء السوري وبخاصة أثره على الفقر والبطالة.

وبشأن برنامج رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، أكدت اللجنة أهمية تنفيذ المشاريع الواردة في موازنة 2024 والمُدرجة ضمن البرنامج التنفيذي للخطة، وتنفيذ مسار البرنامج التنفيذي للرؤية ومسار برنامج تنفيذ خارطة التحديث الاقتصادي الزمني، والالتزام في مسار تنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه، ومشروع سكة الحديد الوطني، فضلا عن إرسال تقرير دوري كل 3 أشهر إلى مجلس النواب اللجنة المالية، عن المسار التنفيذي للبرنامج.

وبخصوص الموازنة العامة، شددت اللجنة على ضرورة إجراء دراسات لجميع الشركات المملوكة للحكومة وقياس أدائها وعوائدها، سيما شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية التي لا تحقق عوائدها على الخزينة العامة رغم حجم ما تملكه من بنى تحتية مهيئة للاستثمار المتنوع صناعياً وسياحياً ونمو إنفاقها الرأسمالي.

وأعربت اللجنة عن تقديرها للاجراءات الحكومية المتخذة لتخفيف الضغوط الاقتصادية نتيجة ارتفاع أسعار السلع عالميا، والتي أسهمت بكبح معدل التضخم، وعدم تعرض مستوى معيشة المواطن إلى المزيد من الضغوط، مضيفة أن التضخم التراكمي يتطلب زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، علما أن آخر زيادة كانت قبل 11 عاما لمواجهة ارتفاعات الاسعار المتتالية.

وأكدت ضرورة اعتماد مشروع موازنات ديوان المحاسبة والهيئة المستقلة للانتخاب والمحكمة الدستورية وفق ما يقدم منها، دون إجراء أي تعديل عليها دون المناقشة، والابقاء على استقلالها الدستوري والقانوني، وإحالتها إلى مجلس النواب للموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق صلاحياته الدستورية، إضافة إلى إعادة النظر في نظام صندوق دعم الطالب بحيث يوجه الدعم من خلال النظام إلى الطالب الفقير.

وبشأن الصناعة والتجارة، أشادت اللجنة المالية بإطلاق برامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، داعية إلى منحها المزيد من الرعاية لتسهم في رفع مساهمتها في النمو الاقتصادي، مشيرة إلى إجراء مسح جديد لمربي الأغنام لضمان إيصال الدعم الحقيقي للمربي.

وطالبت اللجنة بتخصيص 60 مليون دينار في مؤسسة الإقراض الزراعي لمنح قروض بدون فوائد للمزارعين، وتحفيز إدخال تقنيات حديثة وزراعات تسهم في تخفيض المستوردات أو الاستغناء عنها، والتوسع في البحوث الزراعية لتطوير المنتجات الزراعية وتنوعها لتوسعة الزراعات التصديرية، وتشجيع مبادرات خاصة تُعنى بالقطاع.

وأكدت ضرورة توسيع الرقع الزراعية ضمن الأراضي المملوكة للحكومة، ورفع مشاريع الحصاد المائي ضمن جغرافيا المناطق التي ستخصص للتوسعة، فضلًا عن إعداد برنامج تنفيذي لتخفيض نسبة الفاقد من المياه سنوياً تدريجياً، لبلوغ نسب الفاقد المعياري الدولي.

ودعت إلى تطوير مخرجات التعليم في الجامعات، وتهيئة البيئة التشريعية التي تمكن الجامعات من استثمار البنى التحتية مع القطاع الخاص، لتكون رافداً لتطوير أداء رسالتها التعليمية، ودعم برامج الريادة والابداع في الجامعات التي تهيئ الطلبة لإنشاء شركات ناشئة ضمن برامج جدكو.

وثمنت اللجنة إطلاق مسارات تعليم المهني "بتيك" للسنة الدراسية 2023 – 2024، معربة عن تطلعها لتوسعة المدارس لتعليم مسارته.

وشددت على ضرورة إعادة النظر بجميع تعاقدات توليد الطاقة الكهربائية، بما يحقق التوازن في موازنة شركة الكهرباء الوطنية، والتوسع في استكشاف الثروات المعدنية، وتسريع وتيرة مذكرات التفاهم إلى اتفاقيات، ودعم مشاريع شركة البترول الأردنية في التنقيب، وتوفير المعدات اللازمة لاستكمال عمليات التنقيب والاستكشاف.

وقالت اللجنة إن خطة تخفيض الفاقد الكهربائي ماتزال منذ سنوات دون اتخاذ خطوات عملية او نتائج، خاصة في شركات توزيع الكهرباء، إذ بلغت نسبة الفاقد نحو 14 بالمئة، مؤكدة ضرورة البدء الفعلي لتخفيض الفاقد تدريجياً وضمن برنامج تنفيذي متوسط المدى.

كما دعت إلى التوسع في إبراز المناطق ذات الأهمية التاريخية جغرافيا، وصيانتها وإيصال البنى التحتية اللازمة، والتوجه نحو إنشاء وتوفير الخدمات الصحية في مختلف المواقع الجاذبة للسياحة، وطرحها أمام القطاع الخاص أو المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، لتهيئة الخدمة مقابل أجر رمزي.

وأكدت اللجنة ضرورة العمل على ايجاد خارطة جغرافية للمناطق المهيئة لإنشاء مشاريع الاستشفاء السياحي المتخصص "المنتجعات" التي تعتمد على المصادر الطبيعية الاستشفائية والطرق المبتكرة، وطرحها فرص استثمارية، إضافة إلى تنويع البرامج السياحية الجاذبة لزيادة التنوع، وتقديمها فرص استثمارية تمكن من انشاء شركات سياحية متخصصة فيها.

ولفتت إلى أن العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية المحتلة أثر على القطاع السياحي الأردني والقطاعات المرتبطة به بانخفاض نتائج أداء القطاع للربع الأخير من العام الماضي بنسبة 90 بالمئة، مبينة أن العدوان الإسرائيلي منذ تشرين الأول الماضي أثر في الشعور العام على جميع المواطنين لشعورهم بالاضطهاد والاعتداء على الأشقاء والمقدسات الإسلامية والمسيحية ما أثر سلبا في الاستهلاك العام.

وأشارت إلى أن دراسة اللجنة توقعت أن تنخفض نتائج أداء القطاع السياحي للربع الأخير بنسبة 90 بالمئة عن مستوى النمو الذي حقق في كل ربع من الثلاث أرباع الأولى من العام الماضي، والتي سجلت نموا بنسبة 37.7 بالمئة في العام الماضي.

وأوضحت أن الدخل السياحي تأثر بقيمة 850 مليون دينار، كانت ستسهم بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى قرابة 4 بالمئة مع نهاية العام الماضي، مضيفة أن الإيرادات الضريبية انخفضت بقيمة 100 مليون دينار في حدودها الدنيا.

وحول مجالس المحافظات والبلديات، أكدت اللجنة ضرورة تسهيل جميع أعمال مجالس المحافظات لتنفيذ أولويات المشاريع في المحافظات، ودعم مجالس المحافظات بما يمكنها من اداء مسؤولياتها، واعتماد خطط مجالس المحافظات المتضمنة أولويات المشاريع لكل 3 سنوات مستقبلاً.

ودعت إلى إعداد مشاريع البنى التحتية في بلديات المملكة كافة، التي تسهم في توفير الخدمات الاساسية للمواطنين، والمشاريع التنموية ذات العائد الاستثماري عليها بالشراكة مع القطاع الخاص، فضلا عن ضرورة العمل على تلبية طلبات المواطنين في إيصال الخدمات الأساسية أهمها الماء والكهرباء والتي لا تشكل اعتداء على أملاك الدولة.

--(بترا)

م خ/م ف/رق

24/01/2024 14:46:12