بحث التعاون بين وزارة المياه ومركز أكساد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الثاني (بترا)- بحث وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، ومدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي (أكساد) الدكتور نصر الدين عبيد، اليوم الأربعاء، أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير في مكتبه مدير أكساد، بحضور المدير الإقليمي لمكتب اكساد في الأردن خلف الرقاد، وأمين عام الوزارة الدكتور جهاد المحاميد.

وأكد الجانبان، ضرورة تعزيز التعاون للمضي قدما بتنفيذ مزيد من مشاريع الحصاد المائي، والتنبؤات المناخية، واستخدام أفضل تقنيات الحصاد الحديثة، وكذلك بناء القدرات من خلال دورات فنية متخصصة، ورفع كفاءة استخدام مياه الري خاصة في مناطق الأغوار.

وعرض أبوالسعود للواقع المائي في المملكة، خاصة في ظل تذبذب الهطولات المطرية خلال السنوات الماضية نتيجة التغيرات المناخية وأثر ذلك في إحداث نقص كبير في المحافظة على الموارد المائية المتاحة خاصة للمواطنين و للمجتمعات المستضيفة التي يوجد فيها أعدادا كبيرة من اللاجئين.

وأشار إلى جهود قطاع المياه للتعاطي مع هذا الواقع المائي الحرج، خاصة في مجال زيادة الحصاد المائي، واستخدام أفضل التقنيات الحديثة في مجال الري وبناء القدرات.

وأعرب عن امتنانه وتقديره وشكره لمركز "اكساد" التابع لجامعة الدول العربية، على الجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية ما زالت تبذل بما يمكن ادارة القطاع من ايجاد حلول للعديد من التحديات.

من جانبه، أكد عبيد، أهمية تعزيز التعاون مع وزارة المياه ومتابعة جميع المشاريع التي تخدم التعامل مع التغيرات المناخية، واستخدام تقنيات حديثة لمواجهة آثار التغيرات المناخية، واستدامة التعاون في جميع السبل التي تخدم القطاع المائي في الأردن.

--(بترا)

ي ع/ن ح/ف ق

24/01/2024 14:32:49