الضمان تنفي ما يتم تداوله حول تقديمها مساعدات مالية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الثاني (بترا)- نفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تقديم مساعدة مالية بقيمة (240) دينارا للمواطنين بمناسبة دخول السنة الجديدة عبر رابط إلكتروني مزعوم.

وأكدت المؤسسة في بيان اليوم الأربعاء أنه "لا علاقة لها إطلاقاً بهذا الرابط الذي يدعي تقديم مساعدات للمواطنين من أجل محاربة الأوضاع والأزمات الحالية"، مشددة على أنها "لم توجّه أي دعوة بهذا الخصوص، وليس من عادتها انتهاج هكذا أسلوب في مخاطبة جمهورها من المؤمن عليهم والمتقاعدين".

وحذّرت المؤسسة جمهورها من التعاطي مع مثل هذه المعلومات المُضَلِّلة والخادعة الهادفة الى إثارة البلبلة بين جمهور الضمان الاجتماعي والتي تصدر عن جهات غير معروفة هدفها استغلال حاجة المواطنين للحصول على معلومات وبيانات شخصية لهم من خلال روابط وهميّة يتم دعوتهم من خلالها للتسجيل فيها.

ودعت المؤسسة إلى ضرورة استقاء المعلومات من قنواتها الرسمية التي توفّر من خلالها كافة المعلومات والبيانات الصادرة عنها، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني () أو من خلال حساباتها الموثقة رسمياً على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم 117117 أو مركز الاتصال الوطني 065008080، وذلك منعاً لأي لبس أو تضليل.

وأشارت المؤسسة إلى أنها ستلاحق مطلقي هذه الشائعات قانونياً من خلال الجهات الرسمية ذات العلاقة.

--(بترا)

ع ف/اح

24/01/2024 14:17:55