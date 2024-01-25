مذكرة تفاهم بين المدن الصناعية ومشروع الخدمات البلدية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الثاني (بترا)- وقعت شركة المدن الصناعية الأردنية اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي التابع لوزارة الإدارة المحلية، والهادف الى الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتشارك في المشاريع الريادية لدعم البلديات.

ووقع المذكرة مدير عام شركة المدن الصناعية عمر جويعد ومدير مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي المهندس توفيق خواطرة.

وقال جويعد إن المذكرة تأتي في إطار الجهود التشاركية التي تنفذها الشركة مع مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز البيئة الاستثمارية، وبما يعود بالنفع على المجتمعات المحلية، مؤكدا دور البلديات في تعزيز الواقع الاستثماري للمحافظات والألوية من خلال قدرتها على جذب واستقطاب الاستثمارات في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن الشركة ستقدم من خلال المذكرة خبراتها لتعزيز المنظومة الاستثمارية للبلديات، والترويج لفرص الاستثمار فيها، مبينا أن الشركة أسست 10 مدن صناعية تتوزع على مختلف المحافظات واستقطبت حوالي 900 شركة صناعية وفرّت 60 ألف فرصة عمل، وساهمت زيادة الناتج المحلي الإجمالي وصادرات المملكة لمختلف دول العالم.

من جانبه، قال خواطرة إن المذكرة تهدف إلى تنفيذ مشاريع مشتركة لترويج المشاريع الاستثمارية، وبناء القدرات المؤسسية للبلديات، والتشارك في مشاريع ريادية لدعم البلديات، وتنمية المجتمعات المحلية وبما يتماشى مع التخطيط الاستراتيجي للبلديات على المدى المتوسط، وتشجيعها على تبني النهج التشاركي لترويج المشاريع الاستثمارية.

وأكد خواطرة أن الوزارة ومن خلال المشروع تسعى لتعزيز التعاون البرامجي لخدمة الاستثمار المحلي ودعم المستثمرين خاصة في جيوب الفقر والمناطق النائية، وبناء قدرات البلديات لممارسة دورها التنموي، وإيجاد شراكات قوية مع منظمات المجتمع المدني الفاعلة في نطاق العمل البلدي.

--(بترا)

م م/م ف/اح

24/01/2024 13:44:58