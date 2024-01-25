اللجنة الأولمبية تطلق ورشات بمناسبة اليوم الدولي للتعليم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 كانون الثاني (بترا) - أطلقت اللجنة الأولمبية الأردنية سلسلة من الورشات التعليمية بعنوان "اكتشاف الذات" والتي نظمتها الأكاديمية الأولمبية الأردنية - الذراع التعليمي للجنة الأولمبية - للاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية، بمناسبة اليوم الدولي للتعليم.
وتضمنت هذه الورش، بحسب بيان اللجنة اليوم الأربعاء، مناقشات حول مواضيع تهم الرياضيين خلال وبعد مسيرتهم الرياضية، مثل مهارات الحياة والتعليم الرياضي والانتقال إلى الحياة المهنية.
وأشارت إلى أن الورش جاءت من منطلق التزام اللجنة الأولمبية الأردنية بالجانب التعليمي للرياضيين الأردنيين وتحضيرهم لمواصلة مشوارهم العملي والعلمي بعد انتهاء مسيرتهم الرياضية.
وأضافت أن الورش شارك فيها 80 لاعبا ولاعبة يمثلون مختلف الرياضات ومن مختلف الفئات العمرية.
وشارك في هذه الفعاليات عدد من أبرز الرياضيين الأردنيين والأولمبيين، حيث شاركوا قصص نجاحهم، بينهم لاعب المنتخب الوطني للكراتيه والحاصل على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) عبدالرحمن المصاطفة.
وأكدت الأمينة العامة للجنة الأولمبية الأردنية، رنا السعيد، التزام اللجنة بتوفير مثل هذه اللقاءات وتوفير فرص تعليمية للرياضيين ومساعدتهم في التخطيط لمستقبلهم المهني.
وقالت، إن الورشات ساهمت في منح المشاركين من مختلف المنتخبات الوطنية المعرفة والعلم المهمان للمضي في حياتهم المهنية والرياضية على حد سواء.
وأشارت السعيد الى أهمية دور اللجنة في مساندة جميع لاعبات ولاعبي المنتخبات الوطنية بعد انتهاء مسيرتهم الرياضية، مؤكدة أنه في الوقت الذي يمثل فيه أبطالنا الأردن في مختلف المحافل الدولية، تقع على مسؤوليتنا مسألة نجاحهم حتى بعد انتهاء مسيرتهم الرياضية، حيث سيساعدنا هذا البرنامج في تحقيق هذا الهدف.
يذكر أن اليوم الدولي للتعليم، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، يؤكد أهمية الجانب التعليمي في حياة الشباب والدور الذي يلعبه في تحقيق التنمية والسلام.
--(بترا)
ض ع/أ أ/ف ق
24/01/2024 13:44:16
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