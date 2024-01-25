اللجنة الأولمبية تطلق ورشات بمناسبة اليوم الدولي للتعليم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الثاني (بترا) - أطلقت اللجنة الأولمبية الأردنية سلسلة من الورشات التعليمية بعنوان "اكتشاف الذات" والتي نظمتها الأكاديمية الأولمبية الأردنية - الذراع التعليمي للجنة الأولمبية - للاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية، بمناسبة اليوم الدولي للتعليم.

وتضمنت هذه الورش، بحسب بيان اللجنة اليوم الأربعاء، مناقشات حول مواضيع تهم الرياضيين خلال وبعد مسيرتهم الرياضية، مثل مهارات الحياة والتعليم الرياضي والانتقال إلى الحياة المهنية.

وأشارت إلى أن الورش جاءت من منطلق التزام اللجنة الأولمبية الأردنية بالجانب التعليمي للرياضيين الأردنيين وتحضيرهم لمواصلة مشوارهم العملي والعلمي بعد انتهاء مسيرتهم الرياضية.

وأضافت أن الورش شارك فيها 80 لاعبا ولاعبة يمثلون مختلف الرياضات ومن مختلف الفئات العمرية.

وشارك في هذه الفعاليات عدد من أبرز الرياضيين الأردنيين والأولمبيين، حيث شاركوا قصص نجاحهم، بينهم لاعب المنتخب الوطني للكراتيه والحاصل على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) عبدالرحمن المصاطفة.

وأكدت الأمينة العامة للجنة الأولمبية الأردنية، رنا السعيد، التزام اللجنة بتوفير مثل هذه اللقاءات وتوفير فرص تعليمية للرياضيين ومساعدتهم في التخطيط لمستقبلهم المهني.

وقالت، إن الورشات ساهمت في منح المشاركين من مختلف المنتخبات الوطنية المعرفة والعلم المهمان للمضي في حياتهم المهنية والرياضية على حد سواء.

وأشارت السعيد الى أهمية دور اللجنة في مساندة جميع لاعبات ولاعبي المنتخبات الوطنية بعد انتهاء مسيرتهم الرياضية، مؤكدة أنه في الوقت الذي يمثل فيه أبطالنا الأردن في مختلف المحافل الدولية، تقع على مسؤوليتنا مسألة نجاحهم حتى بعد انتهاء مسيرتهم الرياضية، حيث سيساعدنا هذا البرنامج في تحقيق هذا الهدف.

يذكر أن اليوم الدولي للتعليم، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، يؤكد أهمية الجانب التعليمي في حياة الشباب والدور الذي يلعبه في تحقيق التنمية والسلام.

--(بترا)

ض ع/أ أ/ف ق

24/01/2024 13:44:16