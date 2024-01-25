الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 35 فلسطينيا ويفجر منزل أسير

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 24 كانون الثاني (بترا) - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، طالت 35 فلسطينيا ، بينهم سيدة من مخيم الجلزون، وأسرى سابقون.

وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة سلفيت، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: رام الله، الخليل، نابلس، جنين، طولكرم، والقدس، وأريحا، بحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني.

ورافق حملة الاعتقالات عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، ومصادرة المركبات، والأموال.

الى ذلك، فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منزل عائلة الأسير باسل شحادة، في قرية عوريف جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية ، بتهمة تقديم مساعدة لمنفذي عملية العام الماضي.

وقال مجلس قروي عوريف ،في بيان، إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وحاصرت منزل محمد شحادة والد الأسير "باسل"، وأبلغت العائلة بأمر الهدم وأعلنت المنطقة الجنوبية من القرية ومحيط المنزل منطقة عسكرية مغلقة ثم شرعت بتفخيخ المنزل بالمتفجرات؛ قبل تفجيره في ساعات الفجر الأولى.

وتتهم قوات الاحتلال الأسير باسل شحادة، بالمشاركة في عملية إطلاق النار التي نفذها الشهيدان مهند شحادة وخالد صباح، وأسفرت عن مقتل عدد من المستوطنين في حزيران العام الماضي.

وأخذت قوات الاحتلال في أيلول 2023 الماضي قياسات ثلاثة منازل تعود لعائلات ثلاثة أسرى من عوريف، منها منزل عائلة باسل شحادة، بدعوى ضلوع أبنائهم بالتخطيط والمساعدة بتنفيذ العملية.

--(بترا)

م ف /اص/اح

24/01/2024 13:40:05

