مدرب المنتخب الوطني يبحث عن الفوز أمام البحرين

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 24 كانون الثاني (بترا) - أكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة، البحث عن تحقيق الفوز على منتخب البحرين في المباراة التي تقام يوم غد في ختام منافسات دور المجموعات ببطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر.

وقال عموتة في مؤتمر صحفي اليوم في الدوحة، إن المنتخب يبحث عن تأكيد حضوره المميز في البطولة، والبحث عن نتيجة إيجابية في مباراة البحرين، مشيرا إلى أنه يتطلع للفوز والبقاء في صدارة المجموعة مع نهاية الدور الأول.

وأشار الى أن مهمة المنتخب الاردني لن تكون سهلة أمام البحرين، نظرا لأن الأخير ضم العديد من العناصر الجيدة، لافتا الى أن المباراة قد تشهد تغييرات على التشكيلة الأساسية لإتاحة الفرصة للاعبين، وإراحة عدد آخر للمحطات المقبلة.

وأضاف: "لا نفكر كثيرا في منافسنا بالدور المقبل، جميع المواجهات في الدور الثاني صعبة، ونركز في كل مباراة على حدة، ونطمح للفوز بهدف الدخول بحالة معنوية أفضل بدور ثمن النهائي، مشيرا الى أن غياب نور الدين الروابدة بسبب الإصابة مؤثر، لكننا نملك لاعبين آخرين قادرين على سد هذه الثغرة".

بدوره، أشار اللاعب علي علوان، إلى أن مباراة البحرين لا تقل أهمية عن المباراتين السابقتين، وأن الهدف يكمن بالتأهل للدور التالي، مثمنا دعم الجماهير الأردنية في المدرجات وتشجيعها للاعبين.

--(بترا)

خ خ/أ م/اح

24/01/2024 13:29:57