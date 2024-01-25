صحيفة اسرائيلية: الانتصار في غزة بعيد المنال والأسرى لن يعودوا بعمل عسكري

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الثاني (بترا)- أعربت صحيفة إسرائيلية عن اعتقادها بأن هناك قناعة بدأت تتشكل بين الاسرائيليين مفادها أنه لا يمكن تحرير الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية بدون صفقة تدفع "إسرائيل" ثمنها.

وأشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في افتتاحيتها اليوم الأربعاء إلى رفض حركة المقاومة الفلسطينية البعيدة عن استشعار الهزيمة "عرضاً إسرائيلياً لوقف إطلاق النار لمدة شهرين وإبعاد كبار قادتها من غزة إلى دول أخرى مقابل إطلاق سراح الأسرى".

وذكّرت الصحيفة بحديث للوزير في كابينت الحرب المصغر غادي أيزنكوت، نفى فيه أي إمكانية لتحرير الأسرى الاسرائيليين لدى المقاومة من خلال عمل عسكري حين شدد على أن "من المستحيل إعادة الأسرى أحياء إلا عن طريق صفقة وأن كل من يقول غير ذلك فهو يبيع الشعب الإسرائيلي كذباً".

وفي الوقت الذي يواصل فيه كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت، "إطلاق وعوده الوعد بالنصر الكامل في غزة"، تقول الصحيفة تعليقا على ذلك بأن "إسرائيل تنجر مرة أخرى إلى الحرب ضد المدنيين فقط".

وأوضحت أنه "في حين كان من المفترض أن يؤدي الجهد العسكري في خانيونس، الذي يتركز في مخيم اللاجئين في الجزء الغربي من قطاع غزة إلى زيادة الضغط على المقاومة الفلسطينية لاستئناف المناقشات الجادة حول صفقة تبادل أسرى جديدة، إلا أن الخسارة القاسية التي تلقاها الجيش في يوم واحد، معظمهم من جنود الاحتياط وبينهم آباء، ستؤثر سلباً على المزاج الوطني. هذا يدفع إلى انحياز الرأي العام لصالح الحلول البديلة بدلاً من استمرار الحرب تحت أي ظرف من الظروف".

وأعلن الاحتلال صباح أمس الثلاثاء، عن مقتل 24 جنديا إسرائيليا خلال الساعات 24 السابقة، وجرح عشرات الجنود الآخرين، في أكبر حصيلة قتلى لجنود الاحتلال في يوم واحد منذ بدء عملية السابع من تشرين الأول الماضي. وتم قتل وإصابة هذا العدد الكبير من الجنود، والذي ترك تبعات كبيرة على الداخل الإسرائيلي سياسياً وعسكرياً وعلى مستوى المستوطنين، في 3 عمليات منفصلة، أكبرها، تلك التي قتل فيها العدد الأكبر من الجنود الإسرائيليين، أي 21 جندياً، وتمّت على أطراف مخيم المغازي، وهي منطقة غير بعيدة عن السياج الفاصل، ما يؤكد أنّ المقاومة قادرة على تنفيذ عملياتها في مناطق غير متوقعة.

--(بترا)

رصد/أغ/ا ص / اح

24/01/2024 13:22:13

