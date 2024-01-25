Thursday, 25 January 2024 12:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تحطم طائرة عسكرية روسية على الحدود الأوكرانية

1/25/2024 2:55:37 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 24 كانون الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن سقوط طائرة نقل عسكرية فوق مدينة بيلغورود الحدودية مع أوكرانيا، وعلى متنها 65 أسيرا أوكرانيا وستة من أفراد الطاقم وثلاثة أشخاص آخرين.
وقالت الدفاع الروسية في بيان، إن الطائرة العسكرية كانت تنقل معدات وسقطت فوق بيلغورود، وهرع عمال الطوارئ إلى المكان للتحقيق في أسباب الحادث، لافتة إلى أن الطائرة تعرضت لهجوم بالصواريخ.
--(بترا)
س ح/ أ أ/ ف ج
24/01/2024 13:21:53

MENAFN25012024000117011021ID1107766105

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث