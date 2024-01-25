تحطم طائرة عسكرية روسية على الحدود الأوكرانية

تحطم طائرة عسكرية روسية على الحدود الأوكرانية
التاريخ
1/25/2024 2:55:37 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 24 كانون الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن سقوط طائرة نقل عسكرية فوق مدينة بيلغورود الحدودية مع أوكرانيا، وعلى متنها 65 أسيرا أوكرانيا وستة من أفراد الطاقم وثلاثة أشخاص آخرين.
وقالت الدفاع الروسية في بيان، إن الطائرة العسكرية كانت تنقل معدات وسقطت فوق بيلغورود، وهرع عمال الطوارئ إلى المكان للتحقيق في أسباب الحادث، لافتة إلى أن الطائرة تعرضت لهجوم بالصواريخ.
--(بترا)
س ح/ أ أ/ ف ج
24/01/2024 13:21:53
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