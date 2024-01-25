تحطم طائرة عسكرية روسية على الحدود الأوكرانية

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 24 كانون الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن سقوط طائرة نقل عسكرية فوق مدينة بيلغورود الحدودية مع أوكرانيا، وعلى متنها 65 أسيرا أوكرانيا وستة من أفراد الطاقم وثلاثة أشخاص آخرين.

وقالت الدفاع الروسية في بيان، إن الطائرة العسكرية كانت تنقل معدات وسقطت فوق بيلغورود، وهرع عمال الطوارئ إلى المكان للتحقيق في أسباب الحادث، لافتة إلى أن الطائرة تعرضت لهجوم بالصواريخ.

--(بترا)

س ح/ أ أ/ ف ج

24/01/2024 13:21:53