ثقافة مادبا تعد خطة بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم الملك سلطاته الدستورية

MENAFN - Jordan News Agency)

مادبا 24 كانون الثاني (بترا) -أعدت مديرية ثقافة محافظة مادبا خطتها السنوية لعام 2024 التي تبرز إنجازات جلالة الملك عبدالله الثاني في الشأن الثقافي، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية.

وقال مدير المديرية محمد الرواحنة إن خطة المديرية تتميز هذا العام بأنها تتضمن فعاليات ثقافية تبرز دور وإنجازات جلالة الملك عبدالله الثاني في الشأن الثقافي في محافظة مادبا.

وتتضمن الفعاليات بحسب الرواحنة، إقامة معرض صور لجلالة الملك ومحاضرات وندوات تبرز إنجازات جلالته خلال 25 عاما، بالإضافة إلى إطلاق مسار ثقافي ثراثي احتفالا باليوبيل الفضي الذي يأتي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وفعاليات شعرية ومهرجانات تراثية للصناعات الحرفية والثقافية.

وبين الرواحنة أنه احتفالا بهذه المناسبة الوطنية سيتم إطلاق مبادرة "مكتبة في كل مكان انتظار" في مأدبا تحتوي على إصدارات وزارة الثقافة، وإطلاق الرصيف الثقافي الذي يتضمن توزيع كتب مجانية للتشجيع على القراءة وأهمية إقتناء الكتاب.

--(بترا)

ج ب /اص / س س

24/01/2024 13:19:37