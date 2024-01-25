مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 24 كانون ثاني (بترا) - اقتحم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وأفادت دائرة الاوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه.
ومنعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المواطنين المقدسيين من الدخول إليه، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين للشهر الرابع على التوالي.
--(بترا)
م . ف/أ م / س س
24/01/2024 12:49:04
MENAFN25012024000117011021ID1107766103
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