MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الثاني (بترا)- نظمت وزارة الاستثمار اليوم الأربعاء، جلسة تشاورية لبحث الفرص الاستثمارية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مع ممثلين من القطاعين العام والخاص من قطاع النقل، بحضور أكثر من 30 شركة مختصة في القطاع.

وتأتي الجلسة ضمن خطوات الوزارة الحثيثة للمساهمة في تحقيق اهداف رؤية التحديث الاقتصادي 2033 في استكشاف فرص استثمارية في جميع القطاعات ذات الأولوية ومنها قطاع النقل.

واكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الأردن يعتبر محرك وممكن لعدد كبير من القطاعات الحيوية ذات الميزة التنافسية العالية التي تم استهدافها في رؤية التحديث الاقتصادي 2033، خصوصاً المشاريع الاستراتيجية الكبرى ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أهمها مشاريع البنية التحتية في النقل والطاقة والمياه وغيرها.

وأضافت، أن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت بتوجيهات ملكية سامية، جاءت لتكون خارطة طريق وطنية بمعايير طموحة وواقعية على مدى العشر سنوات المقبلة، مبينة ان من اهم اهداف الرؤية مضاعفة معدل النمو الاقتصادي ليصبح 5.5 بالمئة، لاستيعاب تحدي توفير مليون فرصة عمل جديدة للأردنيين خلال العقد القادم، من خلال تحديد محركات التشغيل والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، ووضع مرتكزات أساسية لدعم وتعزيز القطاعات الاقتصادية.

وأشارت الى اهم الإصلاحات التي اتخذت لتحسين بيئة الاعمال في المملكة وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، كإقرار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وإقرار السياسة العامة للاستثمار، وإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدة أنه يتم العمل الآن على إعداد وصياغة مسودة أنظمة قانون مشروعات الشراكة بهدف توفير بيئة داعمة للاستثمارات القائمة وتهيئة الظروف الجاذبة للاستثمار.

وقالت الوزيرة، إنه تم الإعلان عن 36 فرصة استثمارية متنوعة قطاعياً وجغرافياً بحجم استثمار 1.4 مليار دولار، إضافة الى عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة وذات الأولوية والتي يمكن التعرف على مزايا الاستثمار بها بواقع 17 قطاع، إضافة إلى مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة انه يمكن الاطلاع على هذه الفرص من خلال منصة استثمر في الأردن invest والتي أطلقتها الوزارة في تموز من العام الماضي.

وتداول الحاضرون للجلسة عدة قضايا تخص قطاع النقل، كما تم عرض الحوافز والاعفاءات التي اقرها قانون البيئة الاستثمارية المقدمة لقطاع النقل واهم الفرص الاستثمارية ضمن القطاعات ذات الأولوية في رؤية التحديث الاقتصادي 2033.

--(بترا)

م م/ أ أ / س س

24/01/2024 12:46:30