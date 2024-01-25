الأميرة سمية تكرم الفريق الفائز بالمركز الأول عالميًا في مسابقة كشف الاختراق

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الثاني (بترا)- كرمت سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس مجلس أمناء جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، أمس الثلاثاء ،أعضاء فريق الجامعة ومشرفيهم الفائزين بالمركز الأول عالميًا في مسابقة جامعة روتشستر/ نيويورك Rochester Institute of Technology (RIT) , New York, USA في مجال الأمن السيبراني / كشف الاختراق (Collegiate Penetration Testing Competition (CPTC 9، في إطار الدعم المتواصل لطلبة الجامعة وأساتذتها.

وأعربت سموها عن فخرها بطلبة الجامعة وأساتذتها الذين أظهروا مهارات استثنائية وإلمامًا عميقًا في مجال الأمن السيبراني وحل المشاكل المتعلقة به.

وأشادت سموها بجهود الفريق ومشرفيهم الذين عملوا بروح الفريق الواحد، حيث كان الفريق الوحيد المشارك من خارج الولايات المتحدة الأميركية.

وأكدت سموها بأن هذا النجاح الباهر سيكون الحافز للمضي قدمًا نحو تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

واستعرض الدكتور محمد عبابنة، (المشرف على الفريق) تفاصيل المسابقة، التي حصل فيها فريق الجامعة في شهر تشرين الأول /2023، على المركز الأول في التصفيات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط و أفريقيا و أوروبا في مسابقة كشف الاختراق، والتي شارك فيها 250 فريقًا جامعيًا من 8 مناطق عالمية في التصفيات الإقليمية التي بدأت قبل 3 أشهر تأهل خلالها فريق الجامعة إلى نهائيات المسابقة ضمن 15 فريقا فقط.

وضم الفريق الفائز طلبة وأعضاء هيئة التدريس من كليتي الملك الحسين لعلوم الحوسبة والملك عبدالله الثاني للهندسة وهم: الطلبة نزار الدرادكة، عمر حماده، مصطفى الشوا، حمزه السحت، أحمد الجندي، سامي عبد الرحمن، بإشراف الدكتور محمد عبابنة، والدكتور قتيبة البلوي.

وفي نهاية الحفل، قدمت سموها الهدايا للطلبة الفائزين ومشرفيهم.

وحضر التكريم، رئيس الجامعة الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، ونائب الرئيس للشؤون الإدارية الدكتور بسام حمو، ومستشار الرئيس الدكتور عبدالغفور الصيدي، وأعضاء مجلس عمداء الجامعة ورؤساء الأقسام الاكاديمية، وحشد من طلبة الجامعة.

--(بترا)

أ ر/أ م / س س

24/01/2024 12:42:43