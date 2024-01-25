الأميرة سمية تكرم الفريق الفائز بالمركز الأول عالميًا في مسابقة كشف الاختراق

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 كانون الثاني (بترا)- كرمت سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس مجلس أمناء جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، أمس الثلاثاء ،أعضاء فريق الجامعة ومشرفيهم الفائزين بالمركز الأول عالميًا في مسابقة جامعة روتشستر/ نيويورك Rochester Institute of Technology (RIT) , New York, USA في مجال الأمن السيبراني / كشف الاختراق (Collegiate Penetration Testing Competition (CPTC 9، في إطار الدعم المتواصل لطلبة الجامعة وأساتذتها.
وأعربت سموها عن فخرها بطلبة الجامعة وأساتذتها الذين أظهروا مهارات استثنائية وإلمامًا عميقًا في مجال الأمن السيبراني وحل المشاكل المتعلقة به.
وأشادت سموها بجهود الفريق ومشرفيهم الذين عملوا بروح الفريق الواحد، حيث كان الفريق الوحيد المشارك من خارج الولايات المتحدة الأميركية.
وأكدت سموها بأن هذا النجاح الباهر سيكون الحافز للمضي قدمًا نحو تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.
واستعرض الدكتور محمد عبابنة، (المشرف على الفريق) تفاصيل المسابقة، التي حصل فيها فريق الجامعة في شهر تشرين الأول /2023، على المركز الأول في التصفيات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط و أفريقيا و أوروبا في مسابقة كشف الاختراق، والتي شارك فيها 250 فريقًا جامعيًا من 8 مناطق عالمية في التصفيات الإقليمية التي بدأت قبل 3 أشهر تأهل خلالها فريق الجامعة إلى نهائيات المسابقة ضمن 15 فريقا فقط.
وضم الفريق الفائز طلبة وأعضاء هيئة التدريس من كليتي الملك الحسين لعلوم الحوسبة والملك عبدالله الثاني للهندسة وهم: الطلبة نزار الدرادكة، عمر حماده، مصطفى الشوا، حمزه السحت، أحمد الجندي، سامي عبد الرحمن، بإشراف الدكتور محمد عبابنة، والدكتور قتيبة البلوي.
وفي نهاية الحفل، قدمت سموها الهدايا للطلبة الفائزين ومشرفيهم.
وحضر التكريم، رئيس الجامعة الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، ونائب الرئيس للشؤون الإدارية الدكتور بسام حمو، ومستشار الرئيس الدكتور عبدالغفور الصيدي، وأعضاء مجلس عمداء الجامعة ورؤساء الأقسام الاكاديمية، وحشد من طلبة الجامعة.
--(بترا)
أ ر/أ م / س س
24/01/2024 12:42:43
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