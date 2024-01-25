بوريل: ليس من حق إسرائيل الحكم على الدولة الفلسطينية بمنطق الفيتو

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الثاني (بترا)- قال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن إسرائيل "ليس من حقها الحكم على قيام دولة فلسطين بمنطق (الفيتو) .

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" قال بوريل خلال مؤتمر صحفي في بروكسل اليوم الإربعاء، "لا يمكن لإسرائيل أن تمنح نفسها حق النقض على تقرير مصير الشعب الفلسطيني"، مشددا على أنه "إذا اعترفت الأمم المتحدة، كما اعترفت مرات عديدة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، فلن يتمكن أحد من الاعتراض عليه. علينا أن نتحدث عن تنفيذ حل الدولتين بدلا من الحديث عن عملية السلام".

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان صريحا في الأسابيع الأخيرة بشأن معارضته لإقامة دولة فلسطينية، حتى مع إصرار الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والدول العربية على أن "حل الدولتين" لابد أن يسبقه وقف الحرب.

وشدد نتنياهو على أن "مثل هذه الخطوة ستشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل، نظرا لأهمية أمن الجيش الإسرائيلي في كل من غزة والضفة الغربية"، وهي الأرض التي يقول المجتمع الدولي إنها يجب أن تكون جزءا من الحدود النهائية للدولة الفلسطينية.

وأمس الثلاثاء، قدم بوريل لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ27 مسودة خطة سلام يريد من الكتلة أن تتبناها واستخدامها كخريطة طريق لتنفيذ حل الدولتين على أساس خطوط ما قبل عام 1967، مع اعتبار القدس الشرقية هي العاصمة الفلسطينية.

--(بترا)

رصد/أغ /اص/اح

24/01/2024 12:35:12