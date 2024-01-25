بوريل: ليس من حق إسرائيل الحكم على الدولة الفلسطينية بمنطق الفيتو

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 كانون الثاني (بترا)- قال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن إسرائيل "ليس من حقها الحكم على قيام دولة فلسطين بمنطق (الفيتو) .
وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" قال بوريل خلال مؤتمر صحفي في بروكسل اليوم الإربعاء، "لا يمكن لإسرائيل أن تمنح نفسها حق النقض على تقرير مصير الشعب الفلسطيني"، مشددا على أنه "إذا اعترفت الأمم المتحدة، كما اعترفت مرات عديدة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، فلن يتمكن أحد من الاعتراض عليه. علينا أن نتحدث عن تنفيذ حل الدولتين بدلا من الحديث عن عملية السلام".
يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان صريحا في الأسابيع الأخيرة بشأن معارضته لإقامة دولة فلسطينية، حتى مع إصرار الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والدول العربية على أن "حل الدولتين" لابد أن يسبقه وقف الحرب.
وشدد نتنياهو على أن "مثل هذه الخطوة ستشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل، نظرا لأهمية أمن الجيش الإسرائيلي في كل من غزة والضفة الغربية"، وهي الأرض التي يقول المجتمع الدولي إنها يجب أن تكون جزءا من الحدود النهائية للدولة الفلسطينية.
وأمس الثلاثاء، قدم بوريل لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ27 مسودة خطة سلام يريد من الكتلة أن تتبناها واستخدامها كخريطة طريق لتنفيذ حل الدولتين على أساس خطوط ما قبل عام 1967، مع اعتبار القدس الشرقية هي العاصمة الفلسطينية.
--(بترا)
رصد/أغ /اص/اح
24/01/2024 12:35:12
MENAFN25012024000117011021ID1107766100
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.