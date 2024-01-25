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روسيا: عاصفة ثلجية تتسبب بإلغاء جميع الرحلات الجوية

1/25/2024 2:55:32 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 24 كانون الثاني (بترا)-أعلنت وزارة الطورائ الروسية، اليوم الأربعاء، عن أن عاصفة ثلجية قوية أدت إلى سقوط كميات ضخمة من الثلوج في مناطق شرق البلاد وبلغت سماكة الثلوج في بعض المدن أكثر من متر ونصف ما أدى إلى تعطل حركة المرور وإغلاق الطرق السريعة الرئيسية وإلغاء وتأخير جميع الرحلات الجوية أقصى شرق البلاد.
وقالت الطوارئ الروسية في بيان، إنه تم إلغاء جميع وتأخير جميع الرحلات الجوية من المناطق التي تشهد العاصفة الثلجية، وقد تم وضع جميع الخدمات في حالة تأهب قصوى كما تم نشر العديد من العمال الإضافيين.
--(بترا)
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24/01/2024 12:33:57

MENAFN25012024000117011021ID1107766099

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