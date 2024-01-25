روسيا: عاصفة ثلجية تتسبب بإلغاء جميع الرحلات الجوية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 24 كانون الثاني (بترا)-أعلنت وزارة الطورائ الروسية، اليوم الأربعاء، عن أن عاصفة ثلجية قوية أدت إلى سقوط كميات ضخمة من الثلوج في مناطق شرق البلاد وبلغت سماكة الثلوج في بعض المدن أكثر من متر ونصف ما أدى إلى تعطل حركة المرور وإغلاق الطرق السريعة الرئيسية وإلغاء وتأخير جميع الرحلات الجوية أقصى شرق البلاد.
وقالت الطوارئ الروسية في بيان، إنه تم إلغاء جميع وتأخير جميع الرحلات الجوية من المناطق التي تشهد العاصفة الثلجية، وقد تم وضع جميع الخدمات في حالة تأهب قصوى كما تم نشر العديد من العمال الإضافيين.
--(بترا)
س ح/ أ أ / س س
24/01/2024 12:33:57
MENAFN25012024000117011021ID1107766099
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