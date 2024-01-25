مؤسسة الأميرة عالية وجامعة اليرموك توقعان مذكرة تفاهم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 24 كانون الثاني (بترا)- وقعت سمو الأميرة عالية بنت الحسين، المدير التنفيذي لمؤسسة الأميرة عالية، ورئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم بين الجانبين، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المسؤولية المجتمعية، في الموضوعات التي تخص المرأة.
وأكدت سموها أهمية التعاون والشراكة مع جامعة اليرموك، بوصفها إحدى جامعتنا ومؤسساتنا الأكاديمية التي تميزت على الدوام بالريادة العلمية والخدمة المجتمعية.
وأضافت سموها أن المؤسسة تنظر بأهمية بالغة إلى هذه المذكرة وتوظيفها في مختلف المجالات، وخصوصا المرأة وفرص العمل المستدامة والبيئة.
كما أشارت سموها إلى أن رسالة مؤسسة الأميرة عالية، تقوم على التأثير الفعال في المجتمع المدني وجميع الشركاء والجهات ذات العلاقة، من خلال العمل الخيري والمسؤولية المجتمعية.
وقال مسّاد، إن جامعة اليرموك وانطلاقا من فلسفة رسالتها، تتطلع دائما لتوسيع شبكة علاقاتها مع المؤسسات الوطنية الفاعلة في الخدمة الاجتماعية والمجتمعية.
وبين أن مؤسسة الأميرة عالية، في مقدمة هذه المؤسسات الأردنية الرائدة على صعيد المرأة والعمل الاجتماعي والتطوعي، ومذكرة التفاهم ستكتسب أهميتها البالغة فيما يخص العمل التشاركي التفاعلي الذي يحقق أهداف "الجامعة والمؤسسة" تجاه المجتمع الأردني وأبنائه.
وأضاف أن الجامعة على استعداد لتوظيف إمكانياتها وخبرات كوادرها البشرية، في خدمة مؤسسة الأميرة عالية وأهدافها وبرامجها ونشاطاتها، من خلال إجراء البحوث والدراسات العلمية، لافتا إلى أن هذا الدور تضطلع به كليات الجامعة المتعددة ومراكزها العلمية، ومنها مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية.
وبموجب المذكرة تستطيع "المؤسسة" استخدام المرافق والموارد البشرية والاستعانة بالخبرات والكوادر التعليمية في الجامعة، لتنفيذ الأنشطة والبرامج التي تستهدف الطالبات وتسهم في تنمية قدراتهن وإكسابهن الخبرات.
إلى جانب تزويد "المؤسسة" كذلك بأسماء الطالبات الراغبات بالمشاركة كمتطوعات أو متدربات في برامج ومشاريع "المؤسسة"، وأن تقوم الجامعة بتسويق برامج "المؤسسة" لدى طلبة الجامعة والعاملين فيها.
كما نصت المذكرة على تعاون الطرفين لبناء أوراق السياسات في مجالات العمل المشتركة، وتنظيم الأنشطة والفعاليات والبرامج التدريبية والمحاضرات التوعوية في مختلف المجالات التي تهم المجتمع، وبناء شبكة شركاء في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ونصت أيضا على أن تقوم مؤسسة الأميرة عالية بمشاركة خبراتها مع جامعة اليرموك لبناء المشاريع التنموية والسعي للحصول على التمويلات لتنفيذ المشاريع المشتركة، ومشاركة المؤسسة في المبادرات والمشاريع التي تنفذها الجامعة وتقديم الخبرات والمعرفة والدعم اللوجستي خلال تنفيذ الأنشطة المشتركة، إضافة إلى تقديم المؤسسة التدريبات المتخصصة التي تسهم في بناء قدرات كوادر الجامعة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
--(بترا)
ع ع/أ م / س س
24/01/2024 12:30:53
MENAFN25012024000117011021ID1107766098
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