مؤسسة الأميرة عالية وجامعة اليرموك توقعان مذكرة تفاهم

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 24 كانون الثاني (بترا)- وقعت سمو الأميرة عالية بنت الحسين، المدير التنفيذي لمؤسسة الأميرة عالية، ورئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم بين الجانبين، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المسؤولية المجتمعية، في الموضوعات التي تخص المرأة.

وأكدت سموها أهمية التعاون والشراكة مع جامعة اليرموك، بوصفها إحدى جامعتنا ومؤسساتنا الأكاديمية التي تميزت على الدوام بالريادة العلمية والخدمة المجتمعية.

وأضافت سموها أن المؤسسة تنظر بأهمية بالغة إلى هذه المذكرة وتوظيفها في مختلف المجالات، وخصوصا المرأة وفرص العمل المستدامة والبيئة.

كما أشارت سموها إلى أن رسالة مؤسسة الأميرة عالية، تقوم على التأثير الفعال في المجتمع المدني وجميع الشركاء والجهات ذات العلاقة، من خلال العمل الخيري والمسؤولية المجتمعية.

وقال مسّاد، إن جامعة اليرموك وانطلاقا من فلسفة رسالتها، تتطلع دائما لتوسيع شبكة علاقاتها مع المؤسسات الوطنية الفاعلة في الخدمة الاجتماعية والمجتمعية.

وبين أن مؤسسة الأميرة عالية، في مقدمة هذه المؤسسات الأردنية الرائدة على صعيد المرأة والعمل الاجتماعي والتطوعي، ومذكرة التفاهم ستكتسب أهميتها البالغة فيما يخص العمل التشاركي التفاعلي الذي يحقق أهداف "الجامعة والمؤسسة" تجاه المجتمع الأردني وأبنائه.

وأضاف أن الجامعة على استعداد لتوظيف إمكانياتها وخبرات كوادرها البشرية، في خدمة مؤسسة الأميرة عالية وأهدافها وبرامجها ونشاطاتها، من خلال إجراء البحوث والدراسات العلمية، لافتا إلى أن هذا الدور تضطلع به كليات الجامعة المتعددة ومراكزها العلمية، ومنها مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية.

وبموجب المذكرة تستطيع "المؤسسة" استخدام المرافق والموارد البشرية والاستعانة بالخبرات والكوادر التعليمية في الجامعة، لتنفيذ الأنشطة والبرامج التي تستهدف الطالبات وتسهم في تنمية قدراتهن وإكسابهن الخبرات.

إلى جانب تزويد "المؤسسة" كذلك بأسماء الطالبات الراغبات بالمشاركة كمتطوعات أو متدربات في برامج ومشاريع "المؤسسة"، وأن تقوم الجامعة بتسويق برامج "المؤسسة" لدى طلبة الجامعة والعاملين فيها.

كما نصت المذكرة على تعاون الطرفين لبناء أوراق السياسات في مجالات العمل المشتركة، وتنظيم الأنشطة والفعاليات والبرامج التدريبية والمحاضرات التوعوية في مختلف المجالات التي تهم المجتمع، وبناء شبكة شركاء في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ونصت أيضا على أن تقوم مؤسسة الأميرة عالية بمشاركة خبراتها مع جامعة اليرموك لبناء المشاريع التنموية والسعي للحصول على التمويلات لتنفيذ المشاريع المشتركة، ومشاركة المؤسسة في المبادرات والمشاريع التي تنفذها الجامعة وتقديم الخبرات والمعرفة والدعم اللوجستي خلال تنفيذ الأنشطة المشتركة، إضافة إلى تقديم المؤسسة التدريبات المتخصصة التي تسهم في بناء قدرات كوادر الجامعة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

--(بترا)

ع ع/أ م / س س

24/01/2024 12:30:53