جدارا تحصد جائزة أفضل جامعة بالشرق الأوسط في التوجه نحو العالمية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 24 كانون الثاني (بترا)- حصدت جامعة جدارا على جائزة أفضل جامعة في الشرق الأوسط في التوجه نحو العالمية من خلال العمل على أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2023، بحسب ما أعلنته مؤسسة "سي أف أي دوت كو".
وهنأ رئيس هيئة مديري الجامعة ومديرها العام الدكتور شكري المراشدة، أسرة الجامعة بهذا الإنجاز الذي يعكس حجم العمل الدؤوب والجهود الكبيرة التي تبذلها لرفعة الجامعة ورفع اسمها عالياً في جميع المحافل التعليمية محليا ودوليا.
من جهته، شدد رئيس الجامعة الدكتور حابس الزبون، على أهمية حصول الجامعة على هذه الجائزة، التي تؤكد بأن الجامعة ماضية نحو العالمية في مجال التعليم الجامعي بخطى ثابتة.
بدورها، قالت نائب رئيس الجامعة الدكتورة إيمان البشيتي، إن جدارا تميزت بسعيها للعالمية من خلال العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لاسيما الأهداف التي تشمل "اللا فقر" و"جودة التعليم" و"المياه النظيفة والصرف الصحي" و"الاستهلاك والإنتاج المسؤولان" و"الشراكة من أجل تحقيق الأهداف".
وأشارت إلى أن الجامعة تقدم العديد من المنح الدراسية وتساعد الطلبة في جميع نواحي دراستهم، وتحرص على جودة التعليم من خلال تقديم افضل وأحدث طرق التدريس والتقييم والحصول على الاعتمادات المحلية والدولية، كما وتحرص على توفير الطاقه الخضراء لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعتمد كليا على مياه الأمطار والآبار في توفير الماء، كما تحرص على تحقيق الشراكات الدولية والمحلية الناجحة.
ووفقًا للجنة التحكيم، فإن جامعة جدارا تقوم بخدمة المجتمع والوطن بشتى الطرق، ما يجعلها الخيار الاول لجائزة عام 2023 كأفضل جامعة في الشرق الأوسط في سعيها نحو العالمية من خلال العمل على أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
يذكر أن مؤسسة "سي أف أي دوت كو"، هي مؤسسة بريطانية مقرها الرئيسي في لندن، المدينة الأكثر تعددا للثقافات في العالم، وتقدم تغطية وتحليلات عن المنظمات المتعددة الأطراف والوطنية الرائدة مع القيادة الفكرية لبعض أفضل العقول في العالم.
--(بترا)
ع ع/ أ أ / س س
24/01/2024 12:13:18
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