جدارا تحصد جائزة أفضل جامعة بالشرق الأوسط في التوجه نحو العالمية

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 24 كانون الثاني (بترا)- حصدت جامعة جدارا على جائزة أفضل جامعة في الشرق الأوسط في التوجه نحو العالمية من خلال العمل على أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2023، بحسب ما أعلنته مؤسسة "سي أف أي دوت كو".

وهنأ رئيس هيئة مديري الجامعة ومديرها العام الدكتور شكري المراشدة، أسرة الجامعة بهذا الإنجاز الذي يعكس حجم العمل الدؤوب والجهود الكبيرة التي تبذلها لرفعة الجامعة ورفع اسمها عالياً في جميع المحافل التعليمية محليا ودوليا.

من جهته، شدد رئيس الجامعة الدكتور حابس الزبون، على أهمية حصول الجامعة على هذه الجائزة، التي تؤكد بأن الجامعة ماضية نحو العالمية في مجال التعليم الجامعي بخطى ثابتة.

بدورها، قالت نائب رئيس الجامعة الدكتورة إيمان البشيتي، إن جدارا تميزت بسعيها للعالمية من خلال العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لاسيما الأهداف التي تشمل "اللا فقر" و"جودة التعليم" و"المياه النظيفة والصرف الصحي" و"الاستهلاك والإنتاج المسؤولان" و"الشراكة من أجل تحقيق الأهداف".

‎وأشارت إلى أن الجامعة تقدم العديد من المنح الدراسية وتساعد الطلبة في جميع نواحي دراستهم، وتحرص على جودة التعليم من خلال تقديم افضل وأحدث طرق التدريس والتقييم والحصول على الاعتمادات المحلية والدولية، كما وتحرص على توفير الطاقه الخضراء لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعتمد كليا على مياه الأمطار والآبار في توفير الماء، كما تحرص على تحقيق الشراكات الدولية والمحلية الناجحة.

ووفقًا للجنة التحكيم، فإن جامعة جدارا تقوم بخدمة المجتمع والوطن بشتى الطرق، ما يجعلها الخيار الاول لجائزة عام 2023 كأفضل جامعة في الشرق الأوسط في سعيها نحو العالمية من خلال العمل على أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

يذكر أن مؤسسة "سي أف أي دوت كو"، هي مؤسسة بريطانية مقرها الرئيسي في لندن، المدينة الأكثر تعددا للثقافات في العالم، وتقدم تغطية وتحليلات عن المنظمات المتعددة الأطراف والوطنية الرائدة مع القيادة الفكرية لبعض أفضل العقول في العالم.

--(بترا)

ع ع/ أ أ / س س

24/01/2024 12:13:18